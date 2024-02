‘Ela não acreditou’: mãe e filho são aprovados para o mesmo curso em universidade pública

Vitor e Irene moram a cerca de 18 km do Parque Tecnológico Itaipu — Brasil (PTI-BR), onde as aulas do curso serão ofertadas. Desempregada, Irene luta para sustentar o filho somente com um salário mínimo, cerca de R$ 1.412. Vitor foi diagnosticado, antes dos dois anos de idade, com epilepsia — síndrome neurológica que afeta o funcionamento do cérebro e causa, principalmente, crises convulsivas e espasmos.

Apesar das dificuldades financeiras e problemas de saúde, a dona de casa destaca que a aprovação no vestibular trouxe um “alívio” e a oportunidade de retornar à sala de aula depois de duas décadas.

A intenção, diz ela, é concluir o curso junto com o filho. “Foi uma sensação maravilhosa, quase inacreditável. É uma alegria muito grande. Fico orgulhosa por ter a oportunidade de voltar a estudar novamente e espero que muitas mães e pessoas que estão há muito tempo sem estudar retornem para a sala de aula”, afirmou Irene Cecília, que se diz preocupada com a forma com que será acolhida pelos colegas do curso devido à idade.

A dupla pretende solicitar apoio financeiro da universidade por meio de programas de auxílios estudantis para dar início e concluir os estudos. As aulas devem começar em julho deste ano.

“Fico muito feliz com esta notícia de que mãe e filho frequentaram as aulas do cursinho e juntos conseguiram aprovação no curso de Engenharia Elétrica. Com certeza, será uma experiência riquíssima para ambos, que os aproximará profundamente e trará desdobramentos positivos para toda as suas vidas e para sua família também”, afirmou o coordenador do curso em que Vitor e Irene foram aprovados, Elídio de Carvalho Lobão.