Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, serão aplicadas em 5 e 12 de novembro de 2023.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela aplicação do exame, mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio, enquanto os concluintes deste ano são 1,4 milhão (35,6%).

No dia das provas, os portões de acesso ao ambiente do exame serão abertos às 12 horas (horário de Brasília) e fechados às 13 horas. A aplicação da prova começará às 13h30 em ambos os dias, conforme publicação no edital.

A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

Abertura dos portões - 12 horas;

Fechamento dos portões - 13 horas;

Início das provas - 13h30;

Término das provas 1º dia - 19 horas.

Término das provas 2º dia - 18h30.

No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) – além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

Química, Física e Biologia. Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

Vale lembrar que neste ano o exame será feito apenas presencialmente. Em março, o Ministério da Educação decidiu acabar com o formato digital do Enem, criado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2020. Segundo o Inep, poucos estudantes optaram nos últimos anos pela avaliação feita pelo computador, que tem alto custo.

Confira a seguir outras recomendações:

Certifique-se, com antecedência, pelo seguinte endereço , a confirmação de sua inscrição e o local onde irá realizar as provas.

, a confirmação de sua inscrição e o local onde irá realizar as provas. Chegue ao local das provas indicado no cartão de confirmação de inscrição a partir das 12h (horário de Brasília).

Apresente-se na porta da sala de provas até as 13 horas para os procedimentos de identificação.

Apresente-se no local de aplicação das provas com documento de identificação válido, sob pena de ser impedido de realizar o exame.

Aguarde, na sala de provas, das 13 horas às 13h30 (horário de Brasília), até que seja autorizado o início do exame, cumprindo as determinações do aplicador.

Não se ausente da sala de provas com o material de aplicação, exceto o caderno de questões, desde que, neste caso, deixe a sala em definitivo nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Correções

“Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta sem emendas ou rasuras, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, de acordo com as instruções apresentadas, sob pena da impossibilidade de leitura óptica do cartão-resposta e da folha de redação”, segundo o edital.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 24 de novembro no portal do Inep.

O participante poderá acessar os resultados individuais do Enem, mediante acesso com login único, no dia 16 de janeiro de 2024 no seguinte endereço.

Segundo o Inep, os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

“Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal”, afirma o órgão.

Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Foto: Sergio de Castro/Estadão

Reaplicação do exame

O participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas, poderá solicitar a reaplicação do exame em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação das provas, no seguinte endereço.

As solicitações serão analisadas, individualmente, pelo Inep.

Atendimentos especializados para a realização do Enem

Os participantes que indicaram no momento da inscrição a necessidade de atendimento especializado serão atendidos no local das provas conforme a solicitação.

O participante que solicitou atendimento para deficiência auditiva, surdez ou surdocegueira, por exemplo, indicou o uso do aparelho auditivo ou implante coclear na inscrição. Assim como há casos de lactantes, pessoas com transtorno do espectro autista e participantes que serão acompanhados por cão-guia. Alguns recursos poderão ser vistoriados pelo chefe de sala.

Cronograma:

Data das provas: 05 e 12/11/2023;

Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

Resultados: 16/01/2024.

Qual é a nota máxima em cada uma das provas?

O candidato pode atingir um máximo de 1000 (mil) pontos em cada uma das cinco áreas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Redação e Ciências da Natureza).

Como é feita a correção das questões de múltipla escolha nas provas objetivas?

O cálculo das proficiências dos participantes a partir de suas respostas às questões de múltipla escolha das provas objetivas tem como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o porcentual de acertos e erros do candidato.

Desta forma, mesmo que dois candidatos acertem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma pontuação.

Questões com níveis de dificuldade diferentes resultam em pesos diferentes que variam de acordo com os acertos de cada candidato. Em resumo, o valor de cada questão vai depender do acerto nas outras.

A ideia é medir com mais precisão a proficiência nas matérias e evitar que chutes sejam recompensados. Pela TRI, um candidato que acertar algumas questões consideradas difíceis sem ter pontuado em várias mais simples será “punido” na nota. Estatisticamente, seria improvável ele ter acertado apenas as difíceis e, portanto, provavelmente chutou.

Esse método de avaliação é usado em outros testes, como o TOEFL (que mede a proficiência em língua inglesa) e o SAT (Scholastic Aptitude Test ou Scholastic Assessment Test, usado no ingresso dos estudantes americanos na universidade). Aqui no Brasil, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e a Prova Brasil também usam a TRI.

Como a nota da redação é calculada?

A nota da redação não é calculada pelo TRI. Atribuída em uma escala que varia entre 0 e 1000 pontos, ela será disponibilizada ao participante, respeitando-se os critérios propostos no portal do Inep.

Os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

A redação é corrigida por pelo menos dois corretores, de forma independente.

Cada corretor atribui uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências exigidas. A nota total de cada corretor corresponde à soma das notas atribuídas a cada uma das competências.

Cada um desconhece a nota atribuída pelo outro. Se a discrepância das notas for superior a 100 pontos, no total, ou 80 pontos em uma das cinco competências avaliadas, um terceiro professor fará a correção. A nota final da redação é a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximam.

Como é calculada a média das provas do Enem?

A nota média das provas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, redação e Ciências da Natureza) é determinada pela soma das mesmas, divididas pelo número de disciplinas.

Exemplificando: caso o aluno tire 800 em Ciências Humanas, 700 em Ciências da Natureza, 500 em Matemática, 600 em Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e 900 na redação, basta fazer o cálculo de 800 + 700 + 500 + 600 + 900, que dá o total de 3500; dividindo por cinco, a nota final é 700.

Dependendo da faculdade escolhida pelo candidato, algumas áreas podem ter peso maior. Nas engenharias, por exemplo, a matemática costuma ter mais influência.