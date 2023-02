Enem 2022: Entenda como a nota é calculada e o que é a Teoria de Resposta ao Item (TRI)

O Ministério da Educação (MEC) liberou nesta quinta-feira, 9, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Com a divulgação, reaparecem entre os estudantes que fizeram a prova, principal meio de ingresso nas universidades, dúvidas sobre como são calculadas as notas. Veja as principais perguntas e respostas:

Qual é a nota máxima em cada uma das provas?

O candidato pode atingir um máximo de 1000 (mil) pontos em cada uma das cinco áreas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Redação e Ciências da Natureza).

Acertei o mesmo número de questões que o meu colega, mas minha nota é diferente. Por quê?

A correção das questões de múltipla escolha é feita por meio do sistema chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o porcentual de acertos e erros do candidato. Mesmo que dois candidatos acertem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma pontuação.

Questões com níveis de dificuldade diferentes resultam em pesos diferentes que variam de acordo com os acertos de cada candidato. Em resumo, o valor de cada questão vai depender do acerto nas outras.

A ideia é medir com mais precisão a proficiência nas matérias e evitar que chutes sejam recompensados. Pela TRI, um candidato que acertar algumas questões consideradas difíceis sem ter pontuado em várias mais simples será “punido” na nota. Estatisticamente, seria improvável ele ter acertado apenas as difíceis e, portanto, provavelmente chutou.

Enem é o principal meio de ingresso em universidades públicas e privadas do Brasil

Por que a TRI é usada?

Esse método de avaliação é usado em outros testes, como o TOEFL (que mede a proficiência em língua inglesa) e o SAT (Scholastic Aptitude Test ou Scholastic Assessment Test, usado no ingresso dos estudantes americanos na universidade). Aqui no Brasil, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e a Prova Brasil também usam a TRI.

Ela é considerada mais eficiente para comparar resultados de duas provas com questões diferentes que testam as mesmas habilidades. Portanto, a TRI pretende promover uma comparação mais real dos exames de um ano para o outro.

Como é calculada a nota da Redação?

A nota da Redação não é calculada pelo TRI. segundo o MEC, Os textos são corrigidos um a um por mais de 5 mil avaliadores. Destes, cada um recebe até 200 redações por dia, com o compromisso de analisar mais de 150 textos a cada três dias. A cada 50 redações, o corretor recebe duas já avaliadas por uma equipe de especialistas, que serão usadas para analisar o desempenho do corretor.

Todas as redações são avaliadas por dois professores em plataforma online, com texto sem identificação. Cada um desconhece a nota atribuída pelo outro. Se a discrepância das notas for superior a 100 pontos, no total, ou 80 pontos em uma das cinco competências avaliadas, um terceiro professor fará a correção. A nota final da redação é a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximam.

A avaliação do desempenho depende dos seguintes fatores: 1) Compreensão da proposta de redação; 2) Demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto; 3) Domínio da norma padrão da língua portuguesa; 4) Elaboração de proposta de solução para o problema abordado, respeitando valores e considerando as diversidades socioculturais; e 5) Seleção e organização das informações. Cada um dos critérios concede um máximo de 200 pontos. Somando todos, chega-se ao total de 1000.

Como é calculada a média das provas do Enem?

A nota média das provas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Redação e Ciências da Natureza) é determinada pela soma das mesmas, divididas pelo número de disciplinas.

Exemplificando: caso o aluno tire 800 em Ciências Humanas, 700 em Ciências da Natureza, 500 em Matemática, 600 em Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e 900 na redação, basta fazer o cálculo de 800 + 700 + 500 + 600 + 900, que dá o total de 3500; dividindo por cinco, a nota final é 700.

Há pesos diferentes para a nota de cada prova?

Dependendo da faculdade escolhida pelo candidato, algumas áreas podem ter peso maior. Nas engenharias, por exemplo, a matemática pode ter mais influência. Neste caso, na hora de somar todas as notas, multiplica-se o total da área pelo índice de peso. Caso Matemática e suas Tecnologias tenha 3 de peso e o aluno tirou 500, multiplicaria 500 por 3. Na hora de dividir, a operação é feita com a soma do número total de pesos.