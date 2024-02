Estudantes criam estação meteorológica com peças de impressora 3D e cápsulas de café

“Testamos no laboratório da Etec e em áreas abertas, e a estação funciona certinho, faz todas as medições corretamente. Mas encontramos alguns problemas, como o limite de dados que ela transfere mensalmente. Depois de determinado tempo, ela para de coletar. Também precisamos pensar em uma forma de melhorar a economia de energia”, explica Frederico.

Embora não sejam mais colegas de turma, os estudantes não vão abandonar a estação meteorológica e pretendem trabalhar no aprimoramento do projeto. “Já tenho uma lista de coisas para resolver baseado no que estou estudando agora no curso de Eletrotécnica”, adianta o estudante.

O professor Marcelus também tem planos. “Vamos instalar e construir novas estações para começar a montar uma rede de dados de estações meteorológicas que podem se tornar fonte de estudo e inspiração para outros alunos da escola”, detalha.