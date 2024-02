Focas do ‘Estadão’: 34ª edição do Curso de Jornalismo tem inscrições abertas

O processo de inscrição inclui preenchimento de formulário com dados pessoais, currículo e justificativa de interesse no curso, além de sugestão de uma pauta em vídeo e em texto. Os candidatos aprovados na fase inicial são convidados para participar da segunda etapa da seleção, com dinâmica jornalística por videochamada e produção de texto. O curso será composto por 30 jovens jornalistas de diferentes Estados do Brasil e conta com o patrocínio do Mercado Livre.

Foca da turma de 2023, a carioca Amanda Botelho hoje é repórter de vídeos no Estadão. “O curso me proporcionou aprendizado através das aulas e das trocas com pessoas admiráveis da área, vivi três meses inesquecíveis”, afirma Amanda. “O Focas mudou a minha vida e possibilitou a minha contratação em um dos maiores veículos do Brasil.”