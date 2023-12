Fuvest divulga lista dos convocados para 2ª fase do vestibular da USP; veja aprovados

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 1º, a lista dos convocados para a 2ª fase da edição de 2024 do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). As provas acontecem nos dias 17 e 18 de dezembro. A universidade oferece, ao todo, 8.147 vagas para ingresso no próximo ano.

Movimentação de alunos para a primeira fase da Fuvest, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), na Cidade Universitária Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A primeira fase do vestibular ocorreu no dia 19 de novembro, com questões que mencionaram desde a personagem Wandinha Addams até as tragédias ocorridas no Litoral Norte paulista em fevereiro. Cerca de 110 mil estudantes se inscreveram para fazer a prova.

Como acessar a lista de convocados para a 2ª fase da Fuvest?

Para conferir os convocados para a 2ª fase do vestibular, basta consultar a lista disponibilizada no site da Fuvest, que organizou os estudantes em ordem alfabética. Aproximadamente 30,8 mil pessoas se classificaram para a 2ª fase.

Ao todo, são 8.147 vagas oferecidas para ingresso em 2024. Elas estão distribuídas, segundo informações do edital, entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

Onde acessar o local de prova da 2ª fase do vestibular da USP?

Continua após a publicidade

Conforme a Fuvest, os locais de prova da 2ª fase e os espelhos das folhas de respostas também já estão disponíveis. Eles podem ser conferidos na área do candidato, assim como o escaneamento da folha de resposta da 1ª fase do vestibular.

A 2ª fase ocorre nos dias 17 e 18 de dezembro. Já as provas de competência específica, previstas apenas para algumas carreiras, acontecem entre 11 de dezembro deste ano e 11 de janeiro de 2024. Para mais informações, a orientação é acessar o site da Fuvest.