MEC vai pagar até R$ 9,2 mil de bolsa em 3 anos para alunos de ensino médio; veja como funciona

O governo federal informou nesta sexta-feira, 26, que pagará bônus de R$ 200 para estudantes de baixa renda que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A parcela será incluída no programa Pé de Meia, que concederá uma bolsa para alunos pobres que cursarem a etapa. Segundo o governo, até 2,4 milhões de estudantes são elegíveis. A previsão é de pagar até R$ 9,2 mil por beneficiário ao fim dos três anos da etapa.

PUBLICIDADE O ensino médio é um dos principais gargalos da educação básica, com elevadas taxas de abandono e baixos níveis de aprendizagem. Pesquisas mostram que estratégias de auxílio financeiro a estudantes podem diminuir a evasão - estudo do Insper que analisou programas dos Estados estima chance de redução em até sete pontos percentuais. Para resolver o problema, porém, só isso não é suficiente. O poder público precisa melhorar a qualidade do ensino e tornar a escola mais atrativa e conectada com a realidade dos jovens. Os últimos dados do Pisa - principal avaliação internacional aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - revelam o Brasil como um dos piores entre as nações avaliadas.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

A nova iniciativa vai beneficiar estudantes matriculados na rede pública, que tenham entre 14 e 24 anos e cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Estudantes beneficiários do Bolsa Família como “famílias unipessoais”, ou seja, quando ela é a única a desfrutar do benefício, não poderão receber essa bolsa.

Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou como será o pagamento da bolsa do ensino médio Foto: Luis Fortes/MEC - 5/12/2023

O ministro da Educação, Camilo Santana, evitou antecipar quando começará a concessão da bolsa, mas disse que a expectativa do governo é de iniciar os pagamentos até o final de março.

Leia também Pisa: alunos mais ricos da rede particular do Brasil têm nota igual à de países do top 5

Segundo ele, os estudantes que se matricularem a cada ano na etapa receberão aporte inicial de R$ 200, totalizando R$ 600 para aqueles que cursarem todo o ensino médio. Depois, os alunos que frequentarem a escola receberão nove parcelas de R$200, totalizando R$1,8 mil por ano.

Ao final da conclusão de cada ano, os estudantes receberão valor adicional de R$ 1 mil, que poderá ser sacado integralmente só quando o estudante terminar o ensino médio. Por fim, ao se formar na etapa, aqueles que participarem do Enem receberão bônus de R$ 200.

Publicidade

Para ter direito ao benefício, o estudante deve ter feito a matrícula até dois meses após o início do ano letivo. O decreto determina ainda que o aluno deve ter frequência mínima de 80% na escola. O pagamento será feito em conta aberta no nome do próprio estudante. Caso o aluno reprove duas vezes consecutivas ou dois anos, perderá a bolsa.

“O que estamos tentando fazer é uma busca, antes que a gente perca esse jovem para crime organizado. Estamos tentando recuperar para o País e para sua família. Por isso não me venha falar na palavra gasto quando a gente fala em fazer uma universidade, escola técnica, porque é o investimento mais extraordinário que o País pode fazer”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Neste ano, o governo brasileiro vai gastar R$ 6,1 bilhões com o programa Pé de Meia, mais do que outros programas anunciados pelo governo, como o de Escola em Tempo Integral, que pretende investir R$ 4 bilhões em 2023 e 2024.

Santana minimizou a distorção, afirmando que há outras fontes de recurso, como o Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) e o Fundeb (principal fundo de financiamento da educação pública), para complementar a política de educação integral.

PUBLICIDADE “Não é o Pé de Meia que vai resolver isso (o ensino médio), mas estamos falando de 480 mil jovens de ensino médio que estão evadindo da escola em um ano. Vamos dizer: ‘Jovem, queremos que você fique na escola, que tenha futuro’ ”, disse. O ministro tem sido cobrado por dar mais agilidade à execução de programas da pasta, diante de fracassos em aprovar a reforma do ensino médio e fazer repasses em programas estratégicos, como o de ensino integral e o de alfabetização. “Mesmo nas políticas mais prioritárias, o MEC não tem conseguido imprimir ritmo satisfatório e isso precisa ser revertido. Nossos desafios são gigantescos e pioraram depois da pandemia”, disse o pesquisador João Marcelo Borges, da Fundação Getulio Vargas (FGV), em entrevista ao Estadão em dezembro.

Publicidade

Na semana passada, o Pé de Meia foi sancionado pelo presidente. O governo havia mandado o texto ao Congresso em formato de medida provisória, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas - AL), determinou que o tema fosse votado no âmbito de projeto de lei da deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

A ideia de conceder benefício para reter os estudantes foi incorporada por Lula ainda na campanha de 2022, quando o presidente celebrou acordo pelo apoio da então presidenciável Simone Tebet (MDB) no 2º turno das eleições.

Em alta Educação Índice de contratação online nos EUA cai em dezembro Relembre as frases mais marcantes de Hebe Camargo Atlético de Madrid despacha Sevilla e busca recuperação no Campeonato Espanhol Uma das propostas negociadas por Tebet para apoiar a candidatura de Lula foi a criação de uma bolsa para tentar reduzir a evasão na etapa. Atualmente, cerca de 7,5% dos jovens que cursam a etapa se evadem do sistema. O presidente Lula disse ainda que é preciso colaboração de municípios, Estados e de toda a população para que o programa dê certo. “ Esse programa para dar certo é preciso que haja 200 milhões de fiscais. Vamos ter que conversar muito com os pais, com as mães, com os prefeitos. Porque é o seguinte: ou nós fazemos isso ou o crime organizado fará? Ou nós damos oportunidade a esse menino, ou crime organizado dará. É apenas uma questão de decisão política, não é decisão econômica”, disse Lula. Lula e o ministro foram questionados a respeito do cronograma do governo para resolver o impasse relacionado à reforma do Ensino Médio, mas evitaram fixar um prazo. Questionados sobre o que seria inegociável para o governo na proposta, também evitaram responder. O Ministério da Educação enviou texto que prevê 2,4 mil horas de formação geral básica. A exceção seria para estudantes que fizerem educação profissional, que deverão ter até 2100 horas de formação geral. O Congresso, porém, pretende rever esse número. O argumento é de que isso inviabilizaria o ensino técnico e poderia gerar distorções entre os estudantes. O ministro e o presidente também não responderam se estariam dispostos a abrir mão da carga horária proposta pelo MEC caso o Congresso queira alterar o texto.

Publicidade

“Vamos tentar ter poder de convencimento para que o projeto seja aprovado da forma que foi encaminhado para o Congresso”, disse o ministro.

Bolsa para indígenas e quilombolas

O ministro da Educação anunciou também que o governo vai universalizar as bolsas de assistência estudantil para indígenas e quilombolas ainda neste ano. O benefício é concedido a estudantes em vulnerabilidade que estudam nas universidades federais para que possam se manter no curso. Camilo Santana não deu detalhes, no entanto, sobre qual será o cronograma dessa expansão.

“Vamos universalizar as bolsas de assistência estudantil para indígenas e quilombolas em todas as universidades em 2024″, disse o ministro.