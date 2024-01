Feliz ano noooovo!

eu, Paula braga, declaro que para todos fins e meios, este é o primeiro dia do ano. Hoje tomei café de manhã de pousada: prato lotado de mamão e melão. Depois um segundo prato de frutas, dessa vez só com manga. Café com leite amêndoas, tapioca com ovo mexido e para finalizar, bolinho caseiro com mais café. Lá pelas 10h, comecei o processo de passar o protetor solar e vim para praia. O mar, apesar de um Pouco agitado, está lindo e límpido. O céu também resolveu colaborar: azulzinho que só. Caminhei. Mergulhei. Dei risada, Tomei água de coco.

E agora me espichei para tomar um solzinho enquanto elaboro sobre a vida neste texto.

Eu sei racionalmente que já tivemos umas boas 2-3 semanas de ano...e elas foram boas e ruins, como a maioria das semanas é. Mas hoje...hoje o sol brilha e a brisa me refresca...eu estou calma e inspirada...e é assim que desejo que sejam meus dias.

Voltar a SP, à rotina, às obrigações, ao supermercado e aos boletos, possivelmente desafiarão meu humor.

Mas revi recentemente "Comer, rezar e amar". E nele, aprendi a meditação do mestre sei lá o que. É bem simples: sorria e respire. Sorria com seu coração. Sorria com sua cabeça. Sorria com seu fígado. Vou tentar isso como forma de manter as boas vibrações que me preenchem no momento.

Já li um milhão de vezes: o que determina a sua felicidade não são os acontecimentos que ocorrem, mas como você lida com eles.

Então hoje, nesse primeiro dia do ano, esses são meus votos. Saber que a felicidade está sempre a uma respiração de distância. Mas que uma boa praia ajuda, ah se ajuda ....

Nota de esclarecimento: esse texto não tem intenções polianísticas de ignorar tudo de ruim que sim está ocorrendo e irá ocorrer ainda. A intenção aqui é só compartilhar que quem determina como será seu ano é você, independentemente de qualquer coisa. E se der ruim, e eu perder minhas good vibes qualquer dia - podendo inclusive ser hoje mesmo - me reservo o direito (e convido a você a se reservar esse direito também) - de reiniciar o ano novamente, quando bem entender.

Feliz ano novo!