Medicina da USP terá vestibular unificado a partir de 2025; entenda mudança

Ainda de acordo com o comunicado, as provas de conhecimentos específicos da segunda fase da carreira vão englobar: Biologia, Física, Geografia e Química. Até então, cada faculdade determinava quais seriam as disciplinas presentes nesta etapa do vestibular.

Em 2024, ao todo, 8.147 vagas foram disponibilizadas para ingresso na USP para os mais de 180 cursos oferecidos.