O professor de Geografia e Atualidades do Colégio Oficina do Estudante, Luís Felipe Valle, gravou uma videoaula para a TV Oficina, nosso canal no YouTube.

Saiba mais sobre os BRICS, grupo de países, formado em 2001, com relações econômicas de cooperação e, originalmente, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora a possibilidade de se tornar o BRICS+ com inclusão da Argentina, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos.