Prouni: inscrições começam nesta segunda; veja como fazer

As inscrições para ingresso universitário no primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) começaram nesta segunda-feira, 29, e podem ser feitas até a próxima quinta, 1º de fevereiro. Ao todo, 406.428 bolsas serão ofertadas pelo programa.

PUBLICIDADE De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 76% das bolsas serão integrais, e o restante garante o abatimento de 50% do valor da mensalidade. Há vagas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições de ensino superior do País. Para estar apto a concorrer a qualquer uma das bolsas, os candidatos precisam ter feito uma das duas últimas edições do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas. O estudante também não pode ter zerado a redação. Quem fez o Enem como treineiro não tem direito ao Prouni.

Candidatos chegam a local de prova do Enem em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 12/11/2023

Criado há 20 anos, o programa é destinado a alunos que ainda não tenham diploma de curso superior. As bolsas integrais são destinadas àqueles cuja renda familiar não ultrapasse 1,5 salário mínimo por pessoa.

As bolsas parciais, por sua vez, podem ser solicitadas para aqueles cuja renda familiar seja inferior a três salários mínimos por pessoa. Além disso, outros critérios são levados em conta, como ter cursado ensino médio em escola pública ou com bolsa.

Para se inscrever, é preciso acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC e ter um cadastro gov.br - o mesmo que dá acesso a outros programas do governo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 1º de fevereiro, pelo horário de Brasília.

O processo seletivo do primeiro Prouni de 2024 terá duas chamadas. Os resultados com a lista dos pré-selecionados serão divulgados em 6 de fevereiro, em primeira chamada. Três semanas depois, no dia 27, será feita a segunda chamada.