Reconstrução da Educação: especialistas debatem importância do ensino integral

A importância da escola em tempo integral para reduzir o abandono e aumentar a conexão dos alunos com o ensino e o papel crucial do professor para a educação são os temas do segundo encontro nesta terça-feira, 16, a partir das 10h, do Reconstrução da Educação, série de eventos com especialistas e gestores que busca apontar caminhos para que o País retome a trajetória de melhora na aprendizagem.

Com mediação de Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão, o encontro terá participação de Gabriela Moriconi, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Herbert Lima, secretário municipal de Educação de Sobral e professor da Universidade Federal do Ceará, e Vitor Pedro de Arruda, ex-estudante de escola em tempo integral e professor na rede municipal de Gravatá (PE).

O evento é gratuito e pode ser acompanhado pelo canal do Estadão no YouTube. Entre os tópicos que irão pautar o debate, os especialistas abordarão como investir em um conceito de ensino integral nas escolas para reduzir o abandono, a repetência e o homicídio de jovens, aumentando a empregabilidade, a conexão dos alunos e a qualidade do ensino.

Na segunda-feira, 15, o Reconstrução da Educação contou com as participações de Kátia Schweickardt, secretária da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Fred Amâncio, secretário municipal de Educação do Recife, Tiago Bartholo, professor da Universidade Federal do Rio (UFRJ), e Telma Vinha, doutora em Educação e professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O debate discutiu a recomposição da aprendizagem entre crianças e adolescentes no pós-pandemia. Assista aqui ao encontro.

Programação

15/5 – Educação no Brasil hoje e recomposição da aprendizagem (veja como foi)

16/5 – 10h: Ensino integral e professores

18/5 – 10h: Educação infantil e alfabetização

23/5 – 10h: Ensino médio

25/5 – 10h: Ensino fundamental 2 e tecnologia

29/5 – das 10h às 12h: Fórum Reconstrução da Educação

Veja como fazer a inscrição aqui.

Reconstrução da Educação é uma realização do Estadão, em parceria com a Fundação Itaú, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Vivo Telefônica, Instituto Natura e Instituto Península. E tem o apoio do Consed, da Undime e do Todos Pela Educação