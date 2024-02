Resultado: os filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, não aprenderam a poupar seus pais em nada. E poderiam. Vejam dois exemplos que testemunhei.

No primeiro caso, eram três filhos entre 8 e 11 anos, todos meninos. A mãe havia perdido sua melhor amiga e estava em luto, muito triste. As crianças continuavam com suas demandas que sempre começam com “Mãe, ...!” e foram chamadas para uma breve conversa. A mãe contou da tristeza que estava sentindo e pediu aos filhos que tentassem passar alguns dias pedindo pouco a ela. A reação foi incrível: um deles a abraçou, outro a beijou e nas horas em que lá estive, não ouvi um “Mãe” sequer.

No segundo caso, que me foi contado pela mãe, um adolescente que cursava o primeiro ano da faculdade era acordado e levado à escola diariamente por ela. Essa mãe ficou doente e, pasmem, o filho disse que a doença não era tão séria que ela poderia continuar mesmo assim. Uau! Não é apenas para ajudar a mãe em casa que os filhos devem aprender a realizar tarefas domésticas: é para entender a importância de seu lugar no grupo familiar.