Tarcísio envia projeto à Alesp para criar escolas cívico-militares; saiba como vai funcionar

De acordo com o governo do Estado, o objetivo dessa atuação híbrida é “complementar as ações pedagógicas e compartilhar com os estudantes valores como civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito”.

Ainda que a atual proposta a ser enviada para avaliação dos deputados descreva um modelo de gestão compartilhada, instituições totalmente geridas por militares também devem ser propostas em breve. “A gente não quer ficar só na escola cívico-militar, também temos o projeto de criar em São Paulo o Colégio da Polícia Militar”, afirmou Tarcísio em nota divulgada pelo governo do Estado.