Viviane Senna e Vahan Agopyan são os vencedores do Prêmio Professor Emérito – Guerreiro da Educação

Vahan Agopyan e Viviane Senna são os vencedores do Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita de 2023. A entrega será nesta terça-feira, 10, no Teatro CIEE. O prêmio, iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) em parceria com o Grupo Estado, foi criado em 1997 e presta homenagem às personalidades que auxiliam o aprimoramento da educação brasileira.

Este ano, a novidade é que a premiação foi dividida em duas categorias. O Prêmio Guerreiro da Educação reconhece aqueles que contribuíram significativamente para o ensino, mas não atuaram em sala de aula, enquanto o Prêmio Professor Emérito é dado a um docente.

“O Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita virou o ‘Oscar da Educação’, sem querer exagerar. Mas, de fato, ele é muito desejado”, diz Humberto Casagrande, CEO do CIEE. “Serve de inspiração para os mais de 300 mil jovens assistidos pelo CIEE, que se espelham na biografia e nas conquistas dos vencedores.”

Viviane Senna e Vahan Agopyan recebem o Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita de 2023 Foto: CHRISTINA RUFATTO/ESTADÃO e AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO

A empresária Viviane Senna é irmã do piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Em 1994, ano da morte do irmão, ela fundou com a família o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos.

Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo (PUC-SP), com especialização em Psicologia Junguiana pelo Instituto Sedes Sapientiae da universidade, ela atuou na área de Psicologia Clínica como psicoterapeuta de adultos e crianças e também como supervisora de grupos de formação e aperfeiçoamento de terapeutas.

Ao longo dos anos, o instituto se transformou em um centro de inovação, com pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimentos. A entidade assessora redes de ensino de todo o País com políticas públicas educacionais inovadoras.

Continua após a publicidade

Nascido na Turquia e naturalizado brasileiro, Vahan Agopyan é atualmente secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. É engenheiro civil e mestre em Engenharia Urbana e de Construções Civis pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1974 e 1978), doutor em Engenharia Civil pelo King’s College London (1982) e livre docente pela Poli-USP.

Foi diretor da Politécnica da USP (2002 a 2006) e reitor da USP entre os anos de 2018 e 2021. Atualmente, dedica-se aos estudos de qualidade e sustentabilidade da Construção Civil e na implementação de atividades de inovação.

Atualmente o rol de homenageados do Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita é composto por Ruth Cardoso, primeira agraciada, Miguel Reale, Esther de Figueiredo Ferraz, Luiz Décourt, José Pastore, Hélio Guerra, Antônio Candido, Paulo Vanzolini, Paulo Nogueira, Crodowaldo Pavan, Ives Gandra, Evanildo Bechara, Adib Jatene, José Cretella Júnior, Angelita Gama, Delfim Neto, William Saad Hossne, José Goldemberg, Celso Lafer, Rubens Ricupero, Roberto Rodrigues, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Nathanael Pereira de Souza, Raul Cutait, Sônia Guimarães e Ivette Senise Ferreira.