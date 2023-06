Adriane Galisteu fala de expectativa com os 50 anos ‘que seja divertido’

A apresentadora Adriane Galisteu falou, em entrevista à Marie Claire, como se sente com a chegada aos 50 anos. “Tenho comemorado esses cinquenta anos porque a outra opção não é boa, né? Se preocupar com a idade é uma preocupação à toa, porque ela vai chegar. E se ela não chegar, a outra alternativa é morrer cedo”, disse à publicação. “Então que seja muito divertido esses meus cinquenta e que venham mais cinquenta”, completou.

Galisteu, que fez aniversário em abril deste ano, comentou que está em sua melhor fase e aproveitou para falar à revista sobre as questões que envolvem o envelhecimento feminino. “É uma característica da gente, da nossa sociedade, de valorizar a pele jovem. É ótimo valorizar o jovem, mas acho também que valorizar a experiência é tão importante quanto”, comentou.

A apresentadora já tem previsão para voltar às telas. Ela disse que em breve estará em um reality show no canal a cabo E!, que ainda não tem data para estrear. A última vez que a ex-modelo esteve na TV foi apresentando A Fazenda 14, que ficou no ar até dezembro do ano passado.