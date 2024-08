Ator de ‘Power Rangers’ está foragido após empurrar idoso que usava andador; veja vídeo

Hector David Rivera ficou conhecido por viver Mike, o Power Ranger verde Foto: Reprodução de vídeo Facebook / Nampa Police Department

O ator Hector David Jr., conhecido pelo papel de Mike em Power Rangers, é considerado foragido da polícia de Idaho, nos Estados Unidos. Ele foi filmado empurrando um idoso que usava um andador na última sexta, 26.

No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, o ator aparece em um estacionamento empurrando o homem, que cai no chão. Logo depois, Hector parece gritar alguma coisa para o homem, que ainda está caído. O ator entra em seu carro e vai embora. Assista abaixo:

PUBLICIDADE O ator está sendo procurado pela polícia de Idaho, que emitiu um mandato de prisão nesta quarta, 31, segundo o The New York Times, por “agressão leve”. A condenação pode render ao ator até seis meses de prisão e o pagamento de uma multa de mil dólares. Ainda segundo o jornal, a discussão pode ter se iniciado porque o carro do ator estava estacionado em lugar reservado para pessoas com deficiência.

Hector foi identificado após a polícia ter divulgado o vídeo em suas redes sociais para identificar quem teria empurrado o idoso. O ator, que estava na cidade para participar do Magic Valley Comic-Con neste final de semana, não compareceu no evento. Ele também desativou as redes sociais.

O papel mais famoso de Hector foi o de Mike, na franquia Power Rangers, que ele interpretou entre 2011 e 2015.