BBB 23: Dania Mendez agradece ao Brasil após ser eliminada da ‘Casa de Los Famosos’

A modelo e influencer mexicana, Dania Mendez, foi eliminada nesta segunda-feira, 3, da ‘Casa de Los Famosos’, reality show de formato semelhante ao Big Brother Brasil, no México. Dania conquistou o público brasileiro durante intercâmbio de alguns dias na edição brasileira do programa. A sister, inclusive, agradeceu ao Brasil pelo tratamento e cuidado que recebeu no BBB 23.

Na eliminação, que na versão mexicana o público escolhe quem deve ficar, Dania foi a menos votada no paredão contra outros três participantes. No primeiro vídeo após ser eliminada, a modelo disse que gostaria de ter vencido o programa, mas está feliz pela trajetória dela.

Dania Mendez é eliminada da 'Casa de Los Famosos'. Foto: Instagram/@dania.mndz/Divulgação

“Muitas emoções misturadas, muitos sentimentos, mas também feliz porque vou para casa, vou ver a minha família, vou ficar com os meus peludos, claro que há o lado triste da emoção porque queria chegar à final e eu queria ser a vencedora, porque se não formos para tudo, vamos para quê? No momento estou processando, mas estou feliz pelo que fiz, pelo que conquistei e pelo que vou conseguir”, disse Dania.

🚨VEJA: Dania Mendez foi anunciada como a ELIMINADA da noite no #LCDLF3. #BBB23 pic.twitter.com/Ey0LYRPaRK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 4, 2023

Durante a passagem pelo BBB 23, Dania precisou lidar com o comportamento inadequado de Guimê e Cara de Sapato durante uma festa. Os dois foram eliminados do programa e respondem investigação por suspeita de importunação sexual contra a influencer.

Dania lembrou do Brasil após eliminação

Continua após a publicidade

Na conversa ao vivo com os apresentadores do reality mexicano, Dania disse ter vivido momentos de altos e baixos no Brasil e agradeceu pelo cuidado que recebeu, assim como pelo tratamento dado as mulheres no país: “Agradeço como cuidam das mulheres e de todo o processo”.

“Foi bem complicado porque era algo que estava divertido e se tornou, de alguma maneira, inesperado. Eu estava feliz, depois triste. Foram muitos altos e baixos. Estou aprendendo com toda essa situação”, disse a modelo.

Nas redes sociais, fãs brasileiros da influencer mexicana pedem que ela volte ao Brasil. Outros seguidores, mais calorosos, discordam da eliminação de Dania.

Vem pro Brasil Dania que ele te esperaaaa! DANIA NO BRASILpic.twitter.com/BPGB4m4ITW — Central Dania Mendez Brasil 💜 | Fan Account (@cfdaniamendez) April 4, 2023





Esse programa é um circo. Flopado, armando pra Medison ganhar #LCDLF3 PERDERAM LA CAMPEONA Dania Mendez! — BruDania🇧🇷💜 (@jujubalina13) April 4, 2023

Continua após a publicidade