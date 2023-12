Agora é oficial: depois de horas de especulação e ansiedade dos fãs nas redes sociais, a Prefeitura de Salvador confirmou que Beyoncé está em solo brasileiro. Ela veio ao País para a estreia da produção audiovisual dedicada ao seu último álbum e turnê, o Renaissance: a film by Beyoncé. O assunto chegou à lista dos Trending Topics no X, antigo Twitter, enquanto a confirmação oficial não vinha.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Salvador confirmou a informação ao Estadão. “Confirmado, sim, só não temos maiores informações porque foi tudo de surpresa. Loucura total”, disse um assessor à reportagem. A cantora colocou como localização atual em sua página no Instagram a capital baiana.

“Era muito importante para mim estar aqui, bem aqui, na Bahia! Estou muito honrada. Muito feliz de ver vocês, esse povo lindo”, disse a cantora segurando a bandeira do estado.

A cantora Beyoncé se apresenta para fãs em Salvador Foto: Genilson Coutinho/Reprodução_@brunoreisba

Após posts de suspense, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, postou uma foto da cantoria norte-americana em um palco durante a festa. “ELA VEIO SIM. @beyonce TÁ EM SALVADOR! Obrigada por escolher nossa cidade, entre tantas outras pelo mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali! 💙 [sic]”, postou

Para comemorar a chegada do seu filme aos cinemas brasileiros, a cantora está promovendo em Salvador, assim como fez em outros lugares do mundo, o evento Club Renaissance para fãs previamente selecionados e convidados especiais.

Nesta quinta, os fãs chegaram até a monitorar voos internacionais de jatinho e encontraram um que parecia vir à Salvador. “O Brasil é um fenômeno. Neste momento (por volta das 19h desta quinta), tem mais de 5.400 pessoas acompanhando a trajetória do jatinho que supostamente está levando Beyoncé até Salvador”, escreveu uma internauta reproduzindo a tela de uma plataforma de acompanhamento em tempo real de voos com o seguimento de um avião que seria da mesma marca e modelo da aeronave particular da cantora.

A festa acontece no Centro de Convenções de Salvador, na orla de Armação, e é uma parceria da Parkwood Entertainment, empresa de entretenimento fundada pela própria Beyoncé, com a Rede Globo. A equipe de Beyoncé está no Brasil há alguns dias.

Em nome da BeyGOOD, fundação de caridade da artista, esses fãs conheceram alguns projetos sociais do País e visitaram um campus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). Recentemente, a BeyGOOD anunciou um programa de apoio ao empreendedorismo negro em São Paulo e disse que ele seria ampliado para Salvador também.

A matéria está em atualização