A iniciativa visa o enfrentamento à violência sexual (especialmente a exploração sexual de crianças e adolescentes) e o combate ao trabalho infantil durante as festividades. Para isso, foram disponibilizados materiais de comunicação da campanha neste link.

Há peças para aplicação externa em estabelecimentos, cards para redes sociais, materiais educativos para utilização em sala de aula com crianças e uma marchinha para divulgação em eventos, rádios comerciais e comunitárias.

A Fundação Abrinq também lançou um alerta sobre a persistente problemática do trabalho infantil, destacando a necessidade de conscientização e ação coletiva para combater esta triste realidade. De acordo com a instituição, a proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada.

"De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2022, cerca de 1,9 milhão de crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 17 anos, foram identificados em situação de trabalho infantil no Brasil. Destes, preocupantes 756 mil estavam classificados na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (TIP)", informa a Fundação.