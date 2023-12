Inscrições abertas: Programa oferece bolsas para permanência de jovens negros na universidade

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa Prosseguir, realizado pelo CEERT, organização da sociedade civil que tem como propósito alcançar a equidade racial e de gênero. Podem participar estudantes universitários/as autodeclados/as negros/as das cidades de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, além de Brasília e litoral sul da Bahia, totalizando 26 cidades. As inscrições vão até o dia 17 de dezembro. Para se inscrever, clique aqui.

A iniciativa tem o objetivo de evidenciar e desenvolver futuras lideranças, por meio de estratégias de fortalecimento e permanência acadêmica. O Programa oferece bolsa de R$700 mensais, curso de inglês gratuito e encontros formativos com lideranças negras de todo Brasil.

De acordo com o CEERT, as atividades permitem que os jovens conheçam intelectuais, técnicos e especialistas negras e negros que atuam em diversas áreas de conhecimento.

Saiba quais são as cidades contempladas pelo Programa

Além de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, o Prosseguir estará em 22 cidades do litoral sul da Bahia. São elas: Maraú; Ubaitaba; Itacaré; Aurelino Leal; Uruçuca; Itapitanga; Coaraci; Almadina; Floresta Azul; Ibicaraí; Itapé; Itajuípe; Barro Preto/ Lomanto Júnior; Ilhéus; Itabuna; Buerarema; São José da Vitória; Arataca; Una; Santa Luzia; Canavieiras; e Jussari.

O programa também estará em outras quatro cidades da região de Brasília. São elas: Brasília; Gama; Ceilândia; e Planaltina.