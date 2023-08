Prêmio Nobel da Paz Kailash Satyarthi participa da conferência sobre trabalho infantil no Brasil

Crédito: Tiago Queiroz / Livro Meninos Malabares - Retratos do Trabalho Infantil no Brasil

O Prêmio Nobel da Paz Kailash Satyarthi participou, no último dia 4, da conferência "O fim do trabalho infantil como imperativo da democracia e da justiça social", na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho, Kailash, desde 1980, combate o trabalho e a escravidão infantil. Ele é fundador do Movimento "Salve a infância", que já resgatou mais de 85 mil crianças na Índia.

Na abertura do evento, o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, disse que a presença de Kailash "é a personificação da importância do combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo ao de escravo para o rompimento da perpetuação do ciclo da pobreza e da desigualdade social".

Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lelio Bentes, Kailash é a "pessoa capaz de alimentar esse fogo de cidadania, de compaixão e de determinação para lutar pelo que verdadeiramente importa".

A coordenadora nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do MPT, Ana Maria Villa Real, destacou que a plateia era composta majoritariamente por adolescentes aprendizes e lembrou a luta para garantir a manutenção do instituto da aprendizagem profissional, bem como para impedir a redução da idade mínima para o trabalho.

Em sua palestra, Kailash Satyarthi lamentou a incidência de trabalho infantil no Brasil e no mundo. "Se 160 milhões de crianças continuam trabalhando, então parte da sociedade é negligenciada. Se somente uma criança for submetida ao trabalho infantil, então estamos falhando com a democracia", afirmou.

Acompanhe a conferência completa: