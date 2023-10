Casa de 1 euro na Itália: casal mostra reformas em série no YouTube; assista aos vídeos

Comprar uma casa por 1 euro na Itália se tornou o sonho de alguns brasileiros depois que reportagens a respeito de sua existência ganharam destaque. No YouTube, é possível encontrar vídeos falando sobre o tema, entre eles, os do canal de Luca e Sara, casal de italianos que adquiriu uma dessas casas e mostra o cotidiano das reformas.

Inicialmente, o canal surgiu para mostrar relatos de suas viagens - em 2017, a dupla decidiu viajar do Alasca, nos Estados Unidos, ao sul da Argentina, registrando os momentos. Recentemente, porém, optaram por comprar a “casa dos sonhos” na Sicília.

Nos vídeos, falados sempre em inglês e que já contam com alguns milhões de visualizações, é possível ver o estado em que se encontra a casa escolhida, com muitas paredes descascadas, infiltrações e outros problemas estruturais, e também como fazem para encontrar materiais, fazer limpezas ou instalar o que é necessário no caso deles.

Youtuber italiana mostra interior de casa comprada por 1 euro no país antes e durante reforma de cozinha Foto: YouTube/@LeAw Leave Everything and Wander - Luca & Sara

Em vídeo postado neste domingo, 22, o casal relata que o prazo inicial que planejavam para as reformas já se esgotou, antes do fim dos trabalhos, mas que pretendem continuar.

Confira os vídeos mostrando o interior da casa e a progressão de parte das reformas promovidas pelo casal e, em seguida, algumas informações para não ser pego de surpresa a respeito das casas disponíveis para comprar por 1 euro na Itália.

Casa de 1 euro na Itália

Para não ser pego de surpresa, é necessário ter atenção a alguns pontos.

As casas do programa para comprar uma casa de 1 euro na Itália costumam ser muito antigas

A entrega de um projeto de reforma é obrigatória para aquisição.

Muitas delas estão situadas em cidades pequenas e/ou em regiões isoladas da Itália.

Pode haver cobrança relativa a documentações ou caução do imóvel.

Para evitar cair em golpes, é necessário monitorar sites oficiais de municípios italianos que façam parte do programa, como o o Case1euro.it (da comuna de Mussomeli) e o Comune.SanteliaaPianisi (Sant’elia a Pianisi, na região de Molise).

As condições e o tamanho das casas e dos editais podem variar de caso para caso.

Paula Magalhães - brasileira do Fantástico que comprou casa por 1 euro na Itália

O Fantástico chamou atenção recentemente ao mostrar o caso de Paula Magalhães, que mora na Itália desde 2018. Em determinado momento, encontrou um edital do programa na cidade de Taranto. Desde então, ela adquiriu três imóveis em situação semelhante.

Segundo ela, que trabalha como arquiteta, a reforma de uma das casas é estimada em 60 mil euros (R$ 321 mil). Outra deve ter o valor em torno de 20 mil euros (R$ 107 mil) e uma última até 15 mil euros (R$ 80 mil). Ela também participa de um edital para comprar um prédio com nove apartamentos por 1 euro.

Clique aqui para conferir a entrevista que o Estadão fez com Paula Magalhães e fotos dos prédios da brasileira que apareceu no Fantástico.