AP - As flores anuais geralmente florescem sem parar antes de morrerem no final do ano ou da estação. As plantas perenes regressam todos os anos, proporcionando cor durante toda a estação, uma explosão de flores seguida de uma floração esporádica ou um espetáculo limitado que pode durar apenas duas semanas. E as bienais florescem apenas no seu segundo ano, antes de se morrerem.

Mas há um outro grupo de plantas chamadas de monocárpicas, que passam a vida inteira a crescer em tamanho apenas para florescer dramaticamente uma única vez antes de nos deixarem para a grande pilha de composto no céu.

As plantas monocárpicas podem viver longos anos antes de florescerem, visto que seu ciclo de vida se encerra após a floração Foto: Luiz Laurentino Leite/ Adobe Stock

Algumas plantas monocárpicas, cujo nome deriva do grego para único ("mono") e fruto ("carpos"), têm um culto de seguidores entre os jardineiros que se divertem com o que pode ser anos de antecipação, muitas vezes dando festas para exibir a floração única da morte da sua planta. Outros cultivadores, no entanto, podem ser apanhados desprevenidos ao descobrirem que a sua planta de paisagem com 30 anos floresceu inesperadamente, apenas para a verem morrer imediatamente a seguir.

As flores têm, evidentemente, um objetivo: assegurar a posteridade da sua espécie. Após a floração, as plantas produzem sementes para assegurar as gerações futuras, o que completa a sua “missão”. As plantas monocárpicas têm apenas uma oportunidade e, como se pode imaginar, o esforço é muitas vezes espetacular.

Espécies de flores de floração única

Veja o caso da Agave americana, também conhecida como “planta do século”, cujo nome é um exemplo de hipérbole. Em vez de viver 100 anos, como o seu nome sugere, esta planta do deserto, originária do México e do Texas, tem uma duração média de vida de apenas 10 a 30 anos. Durante esse tempo, ela cresce até cerca de 1,5 metros de altura antes de emitir um caule de flor gigante que pode atingir 30 metros, chocando frequentemente os seus proprietários.

Espécime de Agave Americana no Instituto de Preservação Natural de Matagorda, no Texas, que floresce apenas uma vez antes do fim de seu ciclo de vida Foto: Ray Mathews/Lady Bird Johnson Wildflower Center via AP

Uma genciana amarela de 19 anos (Frasera caroliniensis) que cresce no Jardim Botânico da Carolina do Norte, em Chapel Hill, floresceu para a fanfarra local na primavera do hemisfério norte, que ocorre entre 21 de março e 21 de junho. Essas plantas únicas, originárias do leste e do centro dos Estados Unidos, crescem em tufos de 30 cm de altura durante muitos anos, antes de produzirem um pico de 6 a 8 pés de flores verdes e roxas.

Flores de um espécime de Frasera caroliniensis em Hayesville, Carolina do Norte Foto: Stephanie Brundage/Lady Bird Johnson Wildflower Center via AP

Tipicamente robusta, resistente e tolerante à seca, a categoria de plantas monocárpicas também inclui a “palmeira rabo-de-peixe” (Caryota spp.). Capaz de ultrapassar os 15 metros de altura, a árvore produz panículas suspensas, ramos que crescem a partir da base da planta, com flores magenta e do interior amarelo quando a planta está entre os 10 e 20 anos de idade.

A boa notícia é que o espetáculo pode durar até 5 anos, após os quais apenas o tronco florido morrerá, deixando os troncos secundários, se existirem, tomarem conta. As palmeiras rabo-de-peixe, quando cultivadas no ambiente interno, não são susceptíveis à floração.

Palmeira Caryota sp, que não floresce se plantada em vasos Foto: GreenThumbShots/Adobe Stock

O bambu, motivo da irritação de muitos jardineiros, é também uma planta monocárpica. Mas não conte com a sua floração para acabar com o seu carácter invasor: algumas espécies de bambu podem demorar mais de 100 anos para florescer e, mesmo assim, por vezes, as suas raízes rizomatosas dão origem a novas plantas.

As bananas também são monocárpicas, mas reproduzem-se através do desenvolvimento de brotos, pequenas plantas que surgem a partir das suas raízes. Após a colheita do seu único fruto, a planta principal é cortada até ao nível do solo, deixando os brotos tomarem conta dela. O Sempervivum, um gênero de suculentas vulgarmente chamado de "Sempre-vivos", cresce em rosetas apertadas de 15 cm de altura e se multiplica produzindo uma ninhada de rosetas menores que, por sua vez, criam as suas próprias rosetas. Os pequenos brotos podem ser cuidadosamente retirados da planta-mãe e plantados em outro local, ou deixados para proliferar a espécie em massa. São necessários cerca de três a quatro anos para que a mãe faça brotar um caule vistoso, com 8 centímetros de altura, e uma flor em forma de estrela na ponta, antes de morrer. As "crias", no entanto, continuarão o seu ciclo de vida.

Flor da bromélia, planta de floração única comum no Brasil Foto: Alessandra Maeda/Adobe Stock

A Aechmea fasciata, a famosa bromélia, também florescerá apenas uma vez, por volta dos 3 anos de idade, com as suas deslumbrantes brácteas (folhas de função polinizadora) cor-de-rosa com pequenas flores roxas para complementar as suas folhas verdes prateadas. Tal como acontece com as outras, a mãe entrega a sua vida, permitindo que os brotinhos continuem a tradição familiar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.