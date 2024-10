Por que a zamioculca fica preta?

A zamioculca é uma planta de fácil cuidado e manutenção, mas pode apresentar problemas, como grande parte dos espécimes. Ela costuma ter folhas amarelas, que são um sinal de adoecimento, por motivos variados. Entretanto, alguns exemplares podem ter folhas que escurecem à medida em que crescem.

Exemplo de Zamioculca Black, que possui folhagem preta nos ramos mais antigos Foto: Pavaphon/Adobe Stock

PUBLICIDADE É importante notar que existem três casos distintos de escurecimento da folhagem. A diferença está no brilho e no entorno da folha. Por isso, repare sempre se o que você visualiza é uma folha preta (que geralmente ainda apresenta um brilho parecido com um verniz) ou marrom (com manchas de queimaduras e que possui o entorno amarelado). Mas há casos extremos, em que a planta apresenta um encolhimento das folhas do topo, que também escurecem. Portanto, é importante observar a saúde da sua zamioculca como um todo.

No caso das folhagens pretas envernizadas, o motivo é simples: se sua planta nasce esverdeada mas escurece para um preto profundo quando adulta, você tem um exemplar de Zamioculca Black. As folhas pretas não são sinal de adoecimento, apenas uma característica da espécie.

Os cuidados com a Zamioculca Black são os mesmos: ela não necessita de muitas regas e nem sol, e sofre um pouco com variações bruscas de temperatura (por ser uma suculenta).

Mas há uma exceção perigosa: caso o preto saia apenas das folhas mais no topo, e esteja acompanhado de folhas enrugadas e que parecem meio molhadas e sem brilho, o fator é a umidade. Essencial para a vida da planta, o cuidado com a rega deve ser feito para evitar o empretejamento das folhas e o apodrecimento das raízes, outra consequência do problema.

Outros dois problemas que empretejam as folhas são a falta de água, que pode ser facilmente resolvida, e o excesso de minerais nocivos, como o cloro e o sal. Para evitar intoxicar sua planta, é ideal utilizar água filtrada ou da chuva.

Por que minha zamioculca fica marrom?

As folhagens amarelas podem ficar marrons caso a planta continue a ter problemas de saúde Foto: Tatiana Foxy/Adobe Stock

Já no segundo caso, em que as folhas apresentam um amarelamento que puxa para o marrom, a aparência é um sintoma de problemas. Em casos mais extremos, o marrom pode evoluir para o empretejamento, que se assemelha a um preto escuro, com as folhas retraídas e mais secas.

O problema mais comum com as plantas que apresentam esse sintoma é a exposição excessiva ao sol, entre outros fatores que amarelam as folhas. As manchas marrons realmente se assemelham a queimaduras, e retiram o brilho da zamioculca.

Nesses casos, os cuidados são os mesmos de um espécime que apresenta folhas amarelas. Veja como cuidar da zamioculca com folhas amarelas e marrons aqui.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.