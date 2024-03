Superpopulação de cães e gatos: como você pode ajudar a mudar essa realidade?

Infelizmente, ainda temos a crença de que a ONG cuida, resolve, trata, castra, doa e se responsabiliza. A terceirização do cuidado dos animais é mais cômoda. Por isso mesmo, a pesquisa aponta que 40% dos entrevistados brasileiros não tomam qualquer atitude ao ver um animal abandonado. E eu não estou aqui apontando o dedo (nem ou cursor do mouse) para você. Porque eu mesma faço parte desse percentual.

Talvez por desconhecimento ou medo de cair no golpe do lar temporário (que se torna permanente em muito pouco tempo), fechemos os olhos para as necessidades dos animais (não só). Mas como eu, morando em apartamento, com outros animais, poderia recolher um animal abandonado, levar para casa, causar estresse nos meus bichos e ainda correr o risco de não doar?! Isso sem falar no investimento com castração, vacina, vermifugação, etc.

Mas não é só com resgate que se pode ajudar a causa animal. O abandono é algo extremamente sério e que precisa ser discutido (e foi!). Não só no âmbito "o que fazer com animais que não têm um lar", mas como acessar pessoas que não entendem as necessidades de uma outra espécie, mesmo que ela more sob o mesmo teto.