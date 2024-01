Camundongo ‘organizado’ aparece em vídeo arrumando casa de homem todos os dias; assista

O carteiro galês Rodney Holbrook, de 75 anos, registrou uma cena inusitada em sua garagem. Depois de perceber mudanças misteriosas de objetos em sua casa, o homem descobriu que, agora, conta com a ajuda de um camundongo “organizado” que o ajuda a deixar tudo em ordem.

“Não me preocupo em arrumar agora, deixo as coisas fora da caixa e ele coloca de volta no lugar pela manhã”, comentou o carteiro em entrevista à BBC. Rodney havia publicado o vídeo do animal em setembro, mas o caso ganhou repercussão apenas nesta segunda-feira, 8, quando ele relatou que conta com a “ajuda” do camundongo todos os dias.

Camundongo aparece em vídeo 'arrumando' garagem de homem todos os dias. Foto: @RodneyHolbrook1 via X

Após os constantes registros do roedor, o carteiro resolveu apelidá-lo de “Welsh Tidy Mouse” (”camundongo galês organizado”, em tradução livre). Tudo começou quando Rodney notou que alguns alimentos que deixava para pássaros apareciam em seus sapatos velhos. Ele, então, resolveu testar a habilidade do camundongo: colocou objetos diferentes para ver se o “amigo” conseguia levantá-los.

“Noventa e nove vezes em 100, o camundongo vai arrumar tudo durante a noite”, contou ele. “É realmente incrível que ele coloque tudo de volta na caixa, acho que é possível que ele goste disso”. Veja o vídeo registrado por Rodney Holbrook acima.