Conheça o 2solids, aplicativo de relacionamento exclusivo para servidores públicos

O mercado de namoro online é uma febre no Brasil, com diversos aplicativos disponíveis para o público, sendo o Tinder o mais famoso deles. Mas uma empresa específica busca atingir os 11 milhões de servidores públicos no País, muitos deles solteiros e à procura de sua cara-metade.

Para atender a essa demanda, foi criado o 2solids, aplicativo de relacionamento exclusivo para servidores públicos. Segundo o site da plataforma, namorar um servidor público está na lista de desejo de muitas pessoas. Além disso, a startup afirma que é comum a formação de relacionamentos duradouros entre pessoas desse segmento profissional.

2solids, o aplicativo de relacionamento exclusivo para servidores públicos Foto: Divulgação/2solids

“Nosso objetivo foi criar uma ferramenta que proporcione qualidade e não quantidade. Para isso, desenvolvemos um aplicativo que oferece aos servidores públicos a oportunidade de conhecer alguém estável e sólido como ele, com conquistas e sonhos semelhantes”, diz Raquel Bellumat, CEO da empresa, em nota.

Quem pode ser membro do aplicativo

Podem participar servidores e empregados públicos concursados, ativos e inativos. O cadastro é gratuito e os usuários devem informar o órgão/entidade onde trabalham e seu cargo, além de outras informações comuns em aplicativos de relacionamento como idade, gênero, localização, foto e interesses.

O 2solids pode ser acessado por meio do site https://www.2solids.com, ou baixado na Google Play Store e na App Store.