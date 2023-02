Milão é a cidade mais ‘instagramável’ do mundo, diz pesquisa; veja ranking

Uma pesquisa realizada pelo site especializado em viagens Big 7 Travel revelou quais são os 50 lugares mais “instagramáveis” do mundo.

O termo, derivado do Instagram, é associado com lugares, ou, neste caso, destinos turísticos que tenham os locais ou paisagens mais atraentes para serem compartilhados nas redes sociais.

A lista foi feita analisando o uso das hashtags com o nome das cidades e países no Instagram e na quantidade de visualizações de vídeos no TikTok.

Milão, na Itália, conquistou o primeiro lugar, com 22 milhões de posts com a hashtag #Milan (em inglês) no Instagram e 97 bilhões de visualizações no TikTok.

Londres, no Reino Unido, e Paris, na França, ficaram em segundo e terceiro lugar. Nenhuma cidade ou destino brasileiro foi mencionado no ranking.

Veja o Top 10:





1. Milão, Itália

A catedral Duomo di Milano, em Milão, é um dos principais pontos turísticos da cidade italiana. Foto: Miguel Medinaa / AFP

Instagram: 22.058.065

TikTok: 97.000.000.000





2. Londres, Reino Unido





A London Eye, roda gigante com vista para a cidade, é um dos principais cartões-postais de Londres. Foto: Frederico Tasin/Unsplash

Instagram: 154.408.703

TikTok: 54.200.000.000





3. Paris, França

A Torre Eiffel é o principal ponto turístico de Paris, a capital francesa. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Instagram: 134.627.924

TikTok: 47.900.000.000





4. Istambul, Turquia

A Mesquita Azul, templo construído na era otomana, fica em Instambul, na Turquia. Foto: Murad Sezer/REUTERS





5. Nova York, Estados Unidos

A Times Square, em Nova York, é uma das avenidas mais movimentadas e famosas do mundo. Foto: Seth Wenig/AP

Instagram: 118.054.808

TikTok: 39.600.000.000





6. Nepal

As escaladas são uma das principais atividades turísticas do Nepal, país em que fica o Monte Everest. Foto: Phurba Tenjing Sherp / Reuters

Instagram: 8.242.282

TikTok: 31.500.000.000

7. Chicago, Estados Unidos

O Millennium Park, onde está localizada a famosa escultura em formato de feijão, é um dos cartões-postais de Chicago. Foto: Hannah Beier / REUTERS

Instagram: 52.676.401

TikTok: 25.100.000.000





8. Bali, Indonésia

A ilha de Bali é um dos principais pontos turísticos da Indonésia. Foto: Olivia Rondonuwu / REUTERS

Instagram: 67.469.684

TikTok: 24.000.000.000





9. Sri Lanka

A Fortaleza de Rocha de Sigiriya, no Sri Lanka, é listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Foto: Dinuka Liyanawatte / REUTERS

Instagram: 13.524.733

TikTok: 16.400.000.000





10. Sydney, Austrália

A Sydney Opera House é um dos lugares mais visitados de Sydney, cidade mais populosa da Austrália. Foto: Loren Elliott / REUTERS

Instagram: 35.638.423

TikTok: 15.100.000.000

Para conferir o Top 50 completo, clique aqui.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais