‘Ovelha mais solitária da Grã-Bretanha’ encontra um lar após passar 2 anos isolada

Fiona, uma ovelha britânica agora famosa e outrora solitária, está no centro de um frenesi nas redes sociais, bem como de uma disputa local. Agricultores a resgataram no sábado, 4, içando-a colina acima, depois que ela passou pelo menos dois anos sozinha no sopé de um penhasco escocês, comendo grama e se escondendo das intempéries em uma caverna.

Fiona - assim chamada porque uma ovelha chamada Shrek esteve em uma posição semelhante na Nova Zelândia há quase 20 anos - foi transferida para a Fazenda Dalscone em Dumfries, cerca de 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Inglaterra, onde viverá o resto de seus dias.

Embora não se saiba como, Fiona acabou no sopé de um penhasco. É provável que ela tenha se separado da mãe antes de cair ou descer o morro e tenha acabado no fundo, sem caminho de volta.

“É fácil cair”, disse Cammy Wilson, um criador de ovelhas escocês que foi um dos salvadores de Fiona. “Não é tão fácil voltar.”

A ovelha acabou passando pelo menos dois anos lá em condições relativamente seguras porque tinha abrigo, comida e água. Ela, entretanto, não tinha interações sociais com outras ovelhas ou humanos.

Um canoísta avistou Fiona pela primeira vez em 2021.

Continua após a publicidade

A ovelha chamada Fiona, que foi resgatada no sábado, 4 de novembro de 2023, depois de passar pelo menos dois anos no fundo de um penhasco escocês. Foto: Animal Rising via The New York Times

O resgate de Fiona

Wilson disse que decidiu reunir cinco fazendeiros para resgatar a ovelha solitária depois que Fiona começou a ganhar notoriedade nas redes sociais. Ele acrescentou que houve alguns comentários negativos culpando os agricultores por ainda não a terem resgatado.

“A mídia social pode fazer coisas malucas”, disse ele.

Mas Wilson e os seus colegas agricultores não foram os únicos a tentar resgatar Fiona. Animal Rising, um grupo de direitos dos animais no Reino Unido, também estava explorando o terreno e seus membros se familiarizaram com a ovelha solitária.

O plano deles para o caso dela era enviá-la para um santuário de animais perto de Glasgow, na Escócia. “Nos últimos cinco dias formamos um forte vínculo e conexão com esta alma gentil e negligenciada”, escreveu o grupo nas redes sociais.

“O melhor lugar para ela é ir a algum lugar onde esteja livre de muita interferência humana”, disse Rose Patterson, coordenadora da Animal Rising. Na Fazenda Dalscone, disse ela, os animais eram usados para entretenimento humano. “Só quero saber se há garantia de que ela não será explorada de forma alguma”, acrescentou Patterson.

Continua após a publicidade

Os agricultores que resgataram Fiona escolheram a Fazenda Dalscone porque ela transmite imagens de seus animais ao vivo. Dessa forma, as pessoas que estavam preocupadas com Fiona poderiam ver como ela estava a qualquer momento, disse Wilson.

A Fazenda Dalscone estará fechada durante o inverno, então Fiona terá tempo para se acostumar com a presença de animais e humanos ao seu redor e perder peso. Sob aquele grande velo, a ovelha pesava cerca de 203 libras (o equivalente a 92 quilos). “Ela era incrivelmente gorda”, disse Wilson.

Ben Best, o principal criador de animais e fazendeiro da Fazenda Dalscone, disse que Fiona não seria usada para entretenimento e viveria num pequeno pasto com quatro ou cinco outras ovelhas que seriam escolhidas a dedo com base no seu temperamento. “Ela não será uma experiência para os visitantes”, disse Best. “Não é isso que queremos para ela.”

No meio de tudo isso, Fiona parecia despreocupada. Mesmo quando os agricultores cortaram quase 9 quilos de lã dela, ela mal moveu um músculo, disse Wilson, acrescentando que era comum uma ovelha ter um pouco de dificuldade durante a tosquia. “Ela não fez nada disso”, disse ele. “É louco.”

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.