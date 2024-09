Passear com seu cão traz alegria, mas também pode causar acidentes; veja riscos e como se proteger

NOVA YORK (AP) — Os abraços, a lealdade, os olhos adoradores. Ter um cão oferece muita alegria, e isso inclui sair para um passeio revigorante. E é aí que reside um perigo que alguns donos de cães deveriam prestar mais atenção.

Nos últimos 20 anos, as lesões relacionadas a passear com cães têm aumentado entre adultos e crianças nos EUA, de acordo com pesquisadores da Universidade Johns Hopkins. Fraturas, entorses e traumas na cabeça estão entre as mais comuns.

De 2001 a 2020, o número estimado de adultos atendidos em departamentos de emergência por lesões ao passear com cães aumentou significativamente, de 7.300 para 32.300 por ano, informou o pesquisador líder Ridge Maxson à Associated Press. A maioria dos pacientes era do sexo feminino (75%). Adultos, no geral, entre 40 e 64 anos representavam 47%.

Um homem olha seu celular enquanto passeia com dois cães em um parque em Denver, EUA. Especialista considera isso perigoso Foto: David Zalubowski/AP

E isso são apenas visitas ao pronto-socorro. “Sabemos que um número significativo de pessoas pode buscar tratamento em clínicas de atenção primária, especialidades ou clínicas de atendimento urgente para suas lesões”, disse Maxson. A posse de cães tornou-se cada vez mais comum, observou ele, com cerca de metade dos lares nos EUA tendo pelo menos um cão. A pandemia contribuiu para o aumento.

Como se proteger

Manter-se seguro ao passear com um cão na coleira exige diligência, foco e, em condições climáticas adversas, precauções extras. Multitarefas podem ser perigosas. Guarde seu telefone. “Você realmente não pode se dar ao luxo de relaxar quando se anda com um cão grande, do tamanho de um pequeno trator. Você tem que prestar atenção”, disse Noel Holston, um dono de cães em Atenas, Geórgia. No início dos anos 2000, Holston passeava com seu pitbull de 29,4 kg em um parque perto de casa quando um ganso bateu asas e grasnou. O cão disparou barranco abaixo, arrastando Holston, agora com 76 anos, para fora da calçada.

Publicidade

“Desbalanceado e lutando para manter minha postura, pisei em um buraco e ouvi meu tornozelo esquerdo estalar. A dor foi tão intensa que quase desmaiei. Minha mulher, Marty, teve que chamar um corredor para ajudar a me levar de volta ao nosso carro. Meu pé esquerdo estava balançando como um grande macarrão molhado”, disse ele.

Um casal caminha com seu cão em Huntington Beach, Califórnia. Andar com o animal em condições adversas, como na chuva, exige atenção redobrada. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Susannah Johnston, 64, é uma instrutora de ioga que dirige um grupo do Facebook com 40 mil membros para mulheres, visando melhorar o equilíbrio, força e a capacidade do corpo de absorver impactos. Ela já se machucou três vezes enquanto passeava com cães ao longo dos anos.

Cerca de cinco anos atrás, seu labrador de 22,6 kg foi atrás de um esquilo enquanto Johnston estava ajoelhada para guardar um agasalho na mochila, a coleira enrolada em uma mão. Ela fraturou um dedo. “Essa foi a pior porque torceu e puxou e eu tive que fazer cirurgia, reabilitação e tudo mais”, disse Johnston, que mora em Croton-on-Hudson, Nova York.

Correr com um cão na coleira é outro perigo, não importa quão bem treinado você acha que o cão está. Isso é particularmente perigoso com um cão que se assusta facilmente, é muito jovem ou propenso a disparadas repentinas. Foi o que aconteceu com Robert Godosky em Manhattan.

“Costumávamos ter uma rotina de correr o último quarteirão até em casa”, disse ele. “Havia um trecho de calçada com andaimes. Meu cão é resgatado e era relativamente novo para nós. Ele se assustou e ficou na minha frente, e eu voei por cima dele e bati nos andaimes. Acabei quebrando duas costelas.”

A instrutora de ioga Susannah Johnston, 64, já se envolveu três vezes em acidentes enquanto passeava com seu cão. Foto: Vincent Cohan/AP

Há outros perigos em áreas rurais, disse Steven Haywood, um médico de emergência em Corinth, Mississippi. “Ser atingido por veículos”, disse ele. “Essa é definitivamente a lesão mais fatal quando as pessoas estão passeando com seus cães.”

Áreas como a dele têm muitas estradas sem calçadas ou acostamentos largos. Isso é especialmente perigoso quando as pessoas usam roupas escuras sem refletores ou luzes no humano ou no animal. “É algo que vemos regularmente”, disse Haywood.

Publicidade

Os calçados certos, as coleiras e mais

Além de luzes e refletores, há outros equipamentos que podem minimizar os riscos de passear com o cão: use calçados apropriados com boas solas em neve e gelo. Considere usar calçados com cravos ou pinos. Maxson sugere usar uma coleira não retrátil de 1,8 a 2,4 metros. “Coleiras mais longas têm mais probabilidade de se enrolar em suas pernas e causar quedas. Coleiras retráteis podem às vezes tornar seu cão mais difícil de controlar.”

Em São Francisco, a treinadora de cães Shoshi Parks recomenda um arnês anti-puxão com a coleira presa no peito do cão, em vez de nas costas, disse ela. Isso dá ao passeador mais controle e coloca menos tensão no cão. Parks sugere segurar a coleira no seu centro de gravidade, perto do seu tronco, quadril ou coxa. Passe a mão pelo laço da coleira e segure-a um pouco mais para baixo para firmar. Ela considera as coleiras retráteis um “não” absoluto. Elas podem causar queimaduras quando seguradas muito perto do corpo, caso se estendam ou se retrairem rapidamente.