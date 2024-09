Quem já chegou perto o suficiente das patinhas de um cachorro deve ter percebido que o cheiro delas lembra o dos populares salgadinhos de milho, como o Cheetos. O fato é um pouco peculiar e pode fazer o tutor se perguntar se é um indicador de problemas de saúde.

Segundo o médico veterinário Jerry Klein, chefe do American Kennel Club (AKC), em entrevista para o portal de ciência Live Science, a causa está no aumento da multiplicação de alguns tipos de bactérias da pele dos animais, principalmente das espécies Pseudomonas e Proteus.

A explicação para o odor está na microbiologia da pele dos cães. Foto: EGHStock/Adobe Stock

"Cada animal e pessoa tem uma flora normal da pele que nos protege e tem um certo equilíbrio de diferentes micróbios e bactérias", disse Klein. "Mas quando esse equilíbrio é quebrado, as coisas começam a mudar". Isso pode acontecer porque, ao contrário dos humanos, que protegem os pés com sapatos, as patinhas dos cães são regularmente expostas a diferentes ambientes, que podem conter uma variedade de microorganismos.

No entanto, o cheiro de salgadinho não significa que o cão esteja com uma infecção bacteriana ou fúngica, especialmente se ele não apresentar outros sinais de anormalidade.

O que fazer

Sintomas como vermelhidão, inchaço, queda de pelos na região ou uma mudança no comportamento do seu cão - mancar ou lamber as patas de forma excessiva, por exemplo - podem indicar que é hora de uma visita ao veterinário.

Do contrário, Klein ressalta que é melhor aceitar o chulé dos bichinhos. “Se o seu cachorro não está incomodado, provavelmente não é um problema”, diz.

Como o nariz dos cães é muito mais sensível do que o dos humanos, borrifar perfume ou lavá-los com produtos perfumados pode ser desagradável. Em geral, só é preciso lavar as patinhas se o animal estiver cavando na lama ou no chão com urina e fezes.

A orientação para higienizá-lo é passar um lenço umedecido sem odor e sem álcool, ou com uma mistura de sabão neutro e água. É importante garantir que, depois da limpeza, o espaço entre os dedos está bem seco.