Qual é o nome mais bonito do mundo, segundo a ciência?

Escolher o nome de um recém-nascido não é tarefa fácil, já que, segundo o Censo 2010 do IBGE, existem cerca de 130.348 primeiros nomes diferentes somente no Brasil. Do total, 63.456 são masculinos, enquanto 72.814 são femininos.

Uma pesquisa feita pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, buscou descobrir, por meio de um estudo de linguística, qual é o nome mais bonito de todos. De acordo com a investigação, o nome que tem a tonalidade perfeita é “Violeta”. O resultado veio após o pesquisador britânico Bodo Winter pesquisar a sonoridade de 400 nomes.

Universidade de Birmingham fez estudo para descobrir o nome mais bonito do mundo. Foto: Zoe/Adobe Stock