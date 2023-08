Fotos mais engraçadas de pets: veja os vencedores do concurso Comedy Pet Photo Awards

Sabe quando você vê seu animal de estimação fazer algo muito engraçado, mas não consegue registrar? Existe um concurso para quem consegue. E o resultado da edição 2023 saiu nesta sexta-feira, 11 de agosto.

O Comedy Pet Photo Awards tem seis categorias, cada uma com um primeiro lugar. E de uma delas é selecionada a foto vencedora geral. Neste ano, a grande premiada foi “Uma experiência de mudança de vida”, em tradução livre.

Veja abaixo os vencedores:

Categorias Geral e Gatos

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Michel Zoghzoghi/Comedy Pets

Pela imagem, o ganhador Michel Zoghzoghi recebeu um prêmio em dinheiro de £ 500, um troféu e uma bolsa para câmera fotográfica. A foto do gatinho prestes a levar um susto, chamada em tradução livre de “Uma experiência de mudança de vida” foi premiada também na categoria “gatos”.

Cães e Escolha Popular

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Chris Porsz/Comedy Pets

Chris Porsz, com a foto “Barking” - ou “latindo”.

Junior

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Monyque Macedo Dos Santos/Comedy Pets

Monyque Macedo dos Santos, com “É uma foca ou um cachorro?”

Animais de estimação que mais se parecem com os donos

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Klaus-Peter Selzer/Comedy Pets

Klaus-Peter Selzer, com os três grisalhos

Todas as outras criaturas

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Darya Zelentsova/Comedy Pets

Darya Zelentsova, com “A primeira caminhada ao ar livre”

Altamente comentada

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Sophie Boynton/Comedy Pets

Sophie Boynton, com “Quando a escavação fica séria”

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Gill Woodcock/Comedy Pets

Gill Woodcock, com “Fique de olho na bola”

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Karl Goldhamer/Comedy Pets

Karl Goldhamer, com “Zorro renascido”

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Kazutoshi Ono/Comedy Pets

Kazutoshi Ono, com “Vitória”

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais Foto: Kenichi Morinaga/Comedy Pets

Kenichi Morinaga, com “O chefão” e “Lance livre de futebol”

O que é o concurso

O prêmio é conduzido pela mesma equipe que faz o Comedy Wildlife Photography Awards. De acordo com o site do concurso, a ideia é compartilhar imagens positivas, alegres e engraçadas de animais de estimação, enquanto envolve e incentiva as pessoas a começar a apoiar pequenas instituições de caridade de bem-estar animal.