Como se divertir com o pet e as crianças nas férias

As férias estão chegando e nessa época é comum ter de se desdobrar para criar atividades para as crianças e os animais de estimação. As brincadeiras com pets são uma ótima maneira de proporcionar diversão, exercício e socialização para todos.

Estudos realizados pelo Centro de Nutrição e Bem-Estar Animal Waltham, parte da Mars Petcare, indicam que compartilhar a vida com um animal de estimação contribui positivamente para a felicidade e a saúde das pessoas. O vínculo entre humanos e animais não só reduz os níveis de estresse, mas também aumenta os sentimentos de bem-estar, especialmente em crianças.

“As férias escolares oferecem uma excelente oportunidade para as crianças e a família passarem mais tempo com seus pets. Ao proporcionar experiências positivas e enriquecedoras, as crianças criam memórias duradouras e cultivam um amor incondicional pelos animais, promovendo um ambiente familiar saudável e feliz”, explica Fernanda Duran, Médica-Veterinária da Mars Petcare.

Aproveitar as férias para fazer atividades com o animal de estimação pode ser uma opção de socialização e diversão.

Ao escolher as brincadeiras para fazer com seu melhor amigo, no entanto, é importante considerar a idade, o tamanho, o temperamento e as preferências do animal. No caso de cães filhotes, por exemplo, é possível fazer mais exercícios do que os adultos. Cães acima de sete anos já são considerados da terceira idade e precisam ter atividades mais controladas.

Em períodos de calor intenso, os cuidados devem ser redobrados, principalmente para os cães braquicefálicos, que são aqueles que têm o focinho achatados e curto. Eles têm mais dificuldades respiratórias e podem sofrer com altas atividades.

Gatos podem preferir brincadeiras mais tranquilas, como entreter-se com varetinha com pena, bolinhas, correr atrás de cordão, entre outras atividades.

Antes de começar, aqui estão algumas dicas:

Comece devagar: se seu pet não está acostumado a brincar, comece com brincadeiras simples e curtas. Conforme ele for ficando mais acostumado, você pode ir aumentando a duração e a complexidade das tarefas.

Calor excessivo: evite ao máximo exposição ao sol e atividades de alto impacto em dias quentes.

Seja paciente: alguns pets podem demorar mais para aprender a brincar. Torne o momento agradável, oferecendo um petisco e um carinho quando ele fizer a brincadeira de forma correta.

Supervise as brincadeiras: sempre fique de olho nas brincadeiras com pets e crianças. Isso ajudará a evitar acidentes.

Alguns exemplos de brincadeiras que você pode fazer com seu pet e as crianças:

Brincadeira de bola: essa é clássica e divertida para pets de todas as idades. Você pode jogar a bola para o cão e pedir para ele trazer de volta.

Brincadeira de frisbee: em parques e praias é muito comum você ver tutores e seus pets se divertindo com frisbee (aquele disco de plástico) e seus cães. As crianças podem jogar para o cachorro e pedir para ele trazer de volta. É uma ótima maneira de exercitar o pet e gastar energia.

Brincar de puxar: essa é uma brincadeira divertida para cães fortes e enérgicos. Você pode amarrar uma corda no brinquedo favorito do cachorro e pedir para ele puxá-lo.

Esconde-esconde: essa estimula a inteligência e a capacidade de caça do cachorro. As crianças podem se esconder e pedir para o cão encontrá-lo. Essa brincadeira é uma ótima maneira de ensinar o melhor amigo a seguir instruções.

Caça ao tesouro: essa é uma brincadeira que aguça o olfato do pet. Você pode esconder brinquedos ou petiscos pelo quintal ou pela casa e pedir para ele encontrá-los.

Brincadeira com garrafas pequenas: você pode colocar petisco dentro da pet e abrir um pequeno buraco para que caia enquanto ele brinca com ela.

Com um pouco de criatividade, você pode criar muitas outras brincadeiras divertidas e educativas para fazer com seu pet e a criançada.