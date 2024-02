"Creio ter aprendido com minha mãe que o dentuço deve ser rasgado para não se tornar antipático. O dentuço que não ri para que não se perceba que ele é dentuço, está perdido. Aliás, de um modo geral, a boca amável é a boca em que se vê claro. Era o caso de minha mãe: tinha o coração, já não digo na boca, mas nos dentes, e estes eram fortes e brancos, alegres, sem recalque: anunciavam-na. Moralmente julgo ser muito diferente dela, mas fisicamente sinto-me cem por cento dela, que digo? sinto-a dentro de mim, atrás dos dentes e de meus olhos."

Eis aí um trecho da crônica, Minha mãe, escrita em 1957, por Manuel Bandeira. Sempre vi fotos do poeta e notava que os seus incisivos centrais superiores eram, de fato, bastante incisivos. Identificava-me com o fato: como ele, também sou um dentuço.

No ensino fundamental, naqueles tempos em que bullying ainda nem existia como palavra, recebi, de um professor de Geografia, a alcunha de Carlos Castor. Ninguém poderia dizer que se tratava de uma injustiça. A impressão que sempre tive era a de que minha cavidade bucal era semelhante a de um hamster, mas os dentes eram do tamanho dos de um hipopótamo. Tal conformação anatômica me deixava com a cara de um terceiro animal: o tigre-de-dentes-de-sabre.

É evidente que, se eu fosse seguir a ideia de Bandeira, estaria perdido. Não me agradava em nada rir escancaradamente para que percebessem (e zoassem) minhas deformidades dentais. Para sobreviver, tive que me tornar um tigre-de-dentes-de-sóbrio.