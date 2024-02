A íntima relação entre estoque e faturamento nos negócios de moda

A questão é que os desdobramentos dessa frase são bem complicados para os negócios de moda. Esse é provavelmente o setor mais complexo em termos de gestão de estoque: são muitos modelos, desdobrados em cores e tamanhos. Para complicar um pouco mais, parte ou a totalidade dessas variações de produtos são substituídos a cada coleção.

As marcas ou varejistas de moda precisam tomar decisões antecipadas em relação a quais e quantos produtos oferecerão aos seus clientes.

Quando muito, as empresas têm, a seu favor, informações de vendas das coleções anteriores, organizadas por categorias, estilos, cores, tamanhos. São muitos dados e uma enorme complexidade de análise - mas é fundamental para tornar mais assertiva a decisão sobre estoque da próxima estação.

Além de "olhar para dentro e para trás", a empresa também deve olhar para fora e para frente. O que está acontecendo com o mundo, no que se refere a tendências de consumo? Como o ambiente concorrencial do meu nicho está se comportando?