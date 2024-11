Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade. O apresentador deixou três filhos, João Augusto, hoje com 23 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, com 20. O trio viu seus nomes envolvidos numa disputa pela herança do pai com a sua mãe, Rose Miriam, nos últimos anos.

Rose Miriam Di Matteo, Gugu Liberato e filhos. Foto: Instagram/@rosemiriamoficial/Reprodução

Confira abaixo o que fazem atualmente cada um dos filhos de Gugu.

João Augusto Liberato

Mais velho dos filhos de Gugu, João se formou em Comunicação e Administração de Empresas na Rollins College, faculdade que fica em Winter Park, no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele concluiu o curso em maio de 2024, e publicou uma foto ao lado da mãe, Rose Miriam, e das suas irmãs, Marina e Sofia, na ocasião da formatura. Discreto nas redes sociais, o jovem não revela se está trabalhando ou o local de sua atual ocupação.

Em julho de 2023, ele esteve no Brasil e participou de programas na Globo e no SBT. Conheceu os bastidores e, em entrevista ao Altas Horas, afirmou: “Gosto muito da televisão, da mídia, penso sim [em seguir a carreira na mesma área que seu pai]”.

No Instagram, porém, ele deu a entender que as aventuras na televisão podem ficar apenas por detrás das câmeras: “Tenho grande interesse na complexa produção e nos estúdios. Pretendo aos poucos me envolver mais com tudo isso porque é onde me sinto feliz e honrando o legado do meu pai”.

Marina Liberato

Marina Liberato também trabalha atua na área do entretenimento, trabalhando na produção de filmes.

Em 2021, ela começou o curso de cinema e produção de TV na Loyola Marymount University, mas em 2 de setembro de 2024 anunciou sua mudança para a Biola University, também nos Estados Unidos. “Vou cursar um programa de mídia com fundamentos cristãos. Embora continue estudando cinema, o foco será voltado para a visão de mundo cristã', explicou, na ocasião.

No YouTube, é possível ver um curta-metragem experimental produzido e protagonizado por ela, intitulado Bolinho de Arroz. O material teve 512 visualizações em pouco mais de um ano.

Diferentemente do irmão, a gêmea aposta no lado influenciadora: seu Instagram conta com mais de 500 mil seguidores, e ela costuma publicar diversos vídeos com conteúdo religioso e cristão, muitas vezes falando sobre a Bíblia.

Sofia Liberato

Sofia Liberato cursa administração de empresas na Pepperdine University, em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos. Assim como a irmã, ela também conta com um grande número de seguidores em seu Instagram, atualmente com cerca de 525 mil. Seu conteúdo, porém, é muitas vezes mais voltado à sua rotina de exercícios e cuidados com alimentação.