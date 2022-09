Adam Sandler diz que se chateia com críticas negativas porque tem ‘pessoas incríveis’ nos filmes

Adam Sandler revelou como lida com as críticas negativas que costuma receber sobre seus filmes. Em entrevista à revista AARP divulgada nesta quarta-feira, 21, o ator desabafou sobre a questão e falou de conselhos que recebeu de seu pai.

Ao ser questionado sobre como os comentários maldosos podem magoá-lo, ele respondeu: “Ás vezes. Em sua maioria, porque eu convido todas essas pessoas incríveis com as quais eu me importo para fazerem filmes comigo e eu queria que elas não tivessem que ler m***** sobre o que fizeram”.

Sandler afirmou, no entanto, que “não fica tão afetado” e que, em situações como essa, lembra de conselhos de seu pai. “Eu me recordo de uma vez em que algo não deu certo para mim. Eu travei no palco ou não consegui uma audição. Estava chateado e provavelmente com vergonha”, contou.

“Ele disse: ‘Adam, você não pode sempre estar feliz. As pessoas não vão sempre gostar de você. Você vai falhar’. Eu respondi: ‘Mas eu só quero ser feliz, cara. Não quero essas outras coisas’. E ele disse: ‘Você não consegue realmente saber o que é ser feliz se não sentir todas essas outras coisas’”, continuou.

Adam Sandler recebendo o prêmio de melhor ator pelo filme 'Uncut Gems' no Film Independent Spirit Awards de 2020. Foto: Eric Gaillard/Reuters

O ator também afirmou que, ao contrário de muitos comediantes, não teve um passado tão difícil: “Eu não tive muito da dor que vários comediantes falam, como problemas com drogas e essas coisas. As pessoas sempre me apoiaram quando eu estava crescendo”.

Segundo Sandler, ele quer que as pessoas se divertam com que o que ele faz. ‘Eu espero que tenham um bom tempo com meus filmes, com o que eu ofereci e, gostando de mim ou não, que apreciem que dei o meu melhor”, afirmou.