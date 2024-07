Vídeo: Aline Wirley divulga vídeo raro com filha adotiva

Aline Wirley apresenta filha adotiva nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, compartilhou um registro raro dos filhos nas redes sociais nesta quarta, 3. Wirley concluiu o processo de adoção de Fátima, 10 anos, e Will, de 7 anos, no casamento com o ator Igor Rickli.

“Fátima, filha minha, minha menina. Eu te amo”, escreveu na publicação. Em janeiro, Wirley explicou aos seguidores que era preciso concluir o processo de adoção antes de divulgar um registro do rosto dos filhos.

PUBLICIDADE “O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar”, explicou Aline na ocasião. Ex-participante do Big Brother Brasil, Wirley já havia manifestado o interesse pela adoção. Ela e Rickli já são pais de Antônio, filho biológico hoje com 8 anos de idade.

Durante o processo de adoção

O processo de adoção foi uma surpresa para Aline e Igor. Inicialmente, eles esperavam encontrar um irmão de sete anos para Antônio, mas descobriram que o menino tinha uma irmã. “Nós conhecemos a irmã e ficamos completamente apaixonados e não existia a possibilidade de ela não vir com a gente”, conta Igor em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, em maio, no mês da adoção.

O casal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), compartilhou como foi a experiência de adoção, que ocorreu por meio do aplicativo Busca Ativa, desenvolvido pelo CNJ, que facilita a adoção de crianças com perfis especiais, como irmãos, crianças mais velhas e fora do perfil mais buscado.