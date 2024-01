Ana Hickmann relata estragos em sua mansão com queda de árvore: ‘Maior susto da minha vida’

Ana Hickmann revelou o susto pelo qual passou com queda de árvore em sua mansão, na cidade de Itu. A apresentadora relatou em seu Instagram nesta sexta, 19, que chegou em casa à noite e, quando viu, o estrago já estava feito. “Quando eu cheguei, tomei um susto. Ontem choveu muito aqui em Itu (...) Por conta do vendaval, uma das minhas tamareiras torceu e acabou quebrando a copa inteira”, relatou. “Nunca tinha visto isso, foi o maior susto da minha vida”, disse.

PUBLICIDADE A árvore, que pode chegar a 30 metros de altura, é difícil de ser retirada, e Ana disse não saber quando conseguirá resolver o problema. Ela também relata ter ficado sem luz por conta das fortes chuvas que atacaram a região. “A árvore quase caiu em cima da casa. Foi por muito pouco... Eram três tamareiras que ficavam aqui, uma delas mais alta... o topo acabou arrebentando, torceu e veio abaixo. O susto foi na hora que cheguei e vi tudo derrubado”. Apesar do susto, a ex-modelo agradece por não ter acontecido nada pior. “Estou agradecendo a Deus por não ter caído em cima da estrutura da casa e por essas pessoinhas aqui [apontando para seus cachorros] estarem dentro da cozinha escondidas na hora do vendaval”, completou.





“Esperando pela calmaria”

Ana refletiu sobre o ocorrido e comparou com o momento conturbado de sua vida - vale lembrar, a loira vem enfrentando um divórcio conturbado com o ex-marido, Alexandre Correa, após denúncias de agressão e violência patrimonial. “Assim são todos os meus dias: acordar bem cedo, deixar a casa pronta, arrumar tudo o que preciso, trabalhar, organizar a vida, tentar colocar o que tiraram e seguir. Olhar aquela tamareira daquele jeito ali, sentindo a força do vento, parece que é um pouco do que está acontecendo na minha vida. Mas não é como dizem? ‘Depois de toda tempestade a gente tem uma calmaria? Tô esperando pela calmaria, ela ainda não chegou, mas vai chegar uma hora”, concluiu.