Angélica lamenta morte de cachorra e desabafa: ‘Lutou muito e não queria partir’

A apresentadora Angélica lamentou a morte de sua cachorra, Berenice, com uma homenagem no Instagram. No desabafo, ela disse que a cadela “lutou muito e não queria partir”, mas não revelou a causa da morte. Atualmente, a artista passa as férias com a família em Sri Lanka, na Ásia.

Angélica lamenta morte de cadela da família Foto: Reprodução/Instagram/@angelica

“Um dos nosso anjos se foi hoje, Berenice! Sempre muito difícil… mas, ficam os momentos de alegria, amor, parceria e latidos intermináveis (Bere exagerava…rs). Gratidão lelê por ter estado em nossas vidas com esse “olhar” que sempre acalmava e dizia tanto! Você foi muito guerreira, lutou muito e não queria partir! Agora descansa, meu anjo”, disse.

Angélica ainda agradeceu o filho do meio, Benício, por escolher a cadela e citou uma frase da filósofa Agnes Sligh Tumbul. “‘A vida dos cães é muito curta, sua única falha realmente’”, disse.