Anitta curte carnaval disfarçada entre foliões em Salvador; veja

Anitta foi uma das atrações do carnaval 2023 em Salvador, na Bahia, na última sexta-feira, 17. Além de comandar seu bloco por 5h, a artista ainda aproveitou para curtir a folia longe do trio elétrico, entre o público.

Disfarçada, usando abadá, boné e máscara, a artista se divertiu nas ruas da cidade. Em trechos compartilhados em seu Instagram, ela aparece dançando e comendo milho. “O que eu faço depois de puxar 5h de trio em Salvador?”, legendou.

Nos comentários da publicação, anônimos e famosos também estão se divertindo com a atitude da cantora. “Eu queria”, escreveu Lexa; “Juninho play style”, brincou Samantha Schmütz; “Você não existe, não, velho”, ressaltou Claudia Leitte.

Anitta denuncia roubo no carnaval

Na estreia do bloco da Anitta no carnaval 2023, no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, a cantora presenciou um furto de pochete. Na ocasião, ela parou a música e anunciou o ocorrido ao público. “Pega ele”, pediu.

Para ajudar a localizar o criminoso, a artista deu as características e explicou a situação: “Blusa listrada roubando a pochete do amigo, aqui na frente. Pode pegar. Devolve”.

