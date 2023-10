Anitta no ‘De Frente com Blogueirinha’: Cantora fala de novo álbum, remix com Melody e mais

Depois de passar uns dias em um retiro espiritual, a cantora Anitta participou na noite desta quarta-feira, 11, do De Frente com Blogueirinha, um programa de entrevistas, conhecido por suas interações “afrontosas”, comandado pela influenciadora digital Blogueirinha.

Nas redes sociais, a participação da Girl From Rio já começou a repercutir. Entre os destaques do programa, Anitta falou sobre a expectativa para o lançamento do seu novo álbum, o Funk Generation, que, segundo a cantora, deve ser lançado no início de 2024.

Além disso, a cantora também comentou sobre o desejo de ter um remix do seu novo single Mil Veces feito pela cantora Melody. “Eu adoraria que a Melody fizesse o remix de Mil Veces. A versão dela. Já quero pedir aí para a Melody. Está autorizadíssima”, disse.

O programa, porém, não poderia passar sem as famosas interações debochadas entre os participantes. Em um momento da entrevista, por exemplo, a Blogueirinha comentou sobre o número de pessoas assistindo ao programa, ao vivo, e sugeriu que a equipe de Anitta aproveitasse a repercussão.

Anitta e Blogueirinha Foto: @anitta via instagram / Divulgação

“Então, diz pra sua equipe aproveitar que tem 150 mil pessoas assistindo o programa hoje”, disse. “É que esse número pra mim nem é tanto”, respondeu Anitta.

Em outro momento, a entrevistadora perguntou para a cantora qual era a diferença entre apresentar o VMA e o Prêmio Multishow.

Anitta também brincou com a fama do programa e levou um incenso para limpar as “energias ruins”.