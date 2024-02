Após luta, Popó faz sucesso com casa de campeão; veja fotos

Popó na piscina de sua casa, na Bahia Foto: Reprodução Instagram / @popofreitas

Foram necessários apenas 36 segundos para Popó nocautear Kleber Bambam na luta que aconteceu sábado, 24, no Fight Music Show. A repercussão nas redes sociais, é claro, foi enorme. Com as atenções voltadas novamente para o lutador - ele também se destacou na recente participação no The Masked Singer Brasil - desta vez, foi sua mansão que chamou a atenção.

Localizada no município de Lauro de Freitas, na Bahia, a casa conta com troféus do campeão, uma grande piscina, mesa de jantar imponente com cristais e um imenso jardim.

Veja as imagens:

Popó coleciona troféus em sua casa Foto: Reprodução Instagram / @

Pintura do lutador também faz parte da decoração Foto: Reprodução Instagram / @