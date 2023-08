Assessoria confirma que Rafael Cardoso será pai pela terceira vez

Rafael Cardoso será pai pela terceira vez. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do ator confirmou que a psicóloga Carol Ferraz está grávida e que Rafael “está prestando todo o apoio necessário”. O ator é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5 anos, frutos do seu relacionamento com a influencer Mariana Bridi.

Ainda no comunicado, a assessoria negou que o ator tenha decidido dar um tempo na carreira e que esteja morando em uma fazenda do Mato Grosso do Sul, como noticiado pelo jornal Extra. “Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do RJ -, trabalhando normalmente”, disseram.

A última aparição de Rafael Cardoso na televisão foi em Terra e Paixão, atual novela das nove da Globo. O ator aparece em uma cena de flashback como o médico Evandro. Rafael e Carol Ferraz tiveram um breve relacionamento, mas não estão mais juntos.