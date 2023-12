Ator de ‘As Branquelas’ aparece na Farofa da Gkay, em Fortaleza

A Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira, 4, e a presença de um convidado internacional chamou a atenção nas redes sociais. Marlon Wayans apareceu em foto com Gkay no evento.

O ator é conhecido por seu trabalho em As Branquelas, Todo Mundo em Panico, O Pequenino, etc. Gkay compartilhou uma foto ao lado do artista nas redes sociais:

“Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills…. direto pra Farofa da Gkay”, escreveu ela na legenda da publicação.

O evento, que acontece em Fortaleza, Ceará, começa nesta segunda-feira e vai durar até quarta-feira, 6, é uma comemoração do aniversário da influenciadora e conta com shows de Claudia Leitte, Léo Santana, Xand Avião e mais.