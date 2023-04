Aurora anuncia troca de baterista acusado de fazer gesto nazista para shows no México

A cantora Aurora anunciou a troca do baterista acusado de fazer gesto nazista para os shows que fará no México esta semana. Em longo texto publicado nos stories do Instagram, a artista voltou a defender o músico, mas lamentou não ter publicado um pedido de desculpas mais incisivo à época em que as acusações vieram à tona.

“Eu posso entender o quão incrivelmente doloroso deve ser ter de questionar as verdadeiras intenções daqueles em que você confia”, escreveu. A artista disse que pensou que apenas desmentir a situação seria o suficiente, mas alegou ter entendido aqueles que a questionaram depois de ela ter saído em defesa do baterista.

Aurora afirmou, porém, que nunca daria suporte ao músico se soubesse do apoio a alguma ideologia extremista. Ela explicou o gesto feito pelo baterista e algumas postagens resgatadas nas redes sociais, como um desenho com um símbolo nazista.

Aurora anunciou troca de baterista acusado de fazer símbolo nazista para shows no México. Foto: Reprodução de stories/Instagram/@auroramusic

Sobre o gesto, a cantora disse que, na Noruega e em outros países, o sinal significa “ok”, “bom trabalho” ou “ótimo”. “Eu posso entender o quão doloroso deve ter sido assistir a isso pensando que [uma conotação nazista] estava entre as intenções”, disse.

Em relação ao desenho resgatado nas redes, Aurora disse que o baterista se sente arrependido pela postagem e que havia feito a ilustração quando era adolescente. “Ele pensou que seria óbvio que era um desenho satírico, não significando nada a mais. [...] Quando o meu empresário o contratou, acho que não chegou suas mídias sociais. Se alguém soubesse que isso estava lá, isso seria completamente discutido e retirado”, afirmou.

A artista lamentou a amplitude que o caso tomou nas redes sociais. “Todos nós merecemos explicar o nosso lado da história. [...] Ser acusado por milhares de estranhos na internet te priva do direito de se defender. Porque a realidade é: a maioria desses estranhos não se importa com o que você tem a dizer”, escreveu.

Aurora disse que, apesar de estar um pouco “ferida”, se sente animada por retornar à América do Sul. Ela afirmou que, tanto ela quanto a banda, voltarão com a intenção de “demonstrar apoio àquilo que realmente acreditamos e amamos, sem mais confusões”.

Por fim, a cantora agradeceu àqueles que se dedicam a combater ideologias extremistas. “Sei que tentar espalhar o amor neste momento não é fácil, e muitos de vocês também se sentiram atacados. E eu sinto muito que vocês tenham sentido a necessidade de colocar essa questão em seus ombros. Mas eu também estou grata”, disse.





Entenda o caso

Após ter feito um show no Lollapalooza Brasil no último dia 26, o baterista de Aurora, Sigmund Vestrheim, fez um gesto asssociado ao nazismo. O caso tomou ampla repercussão nas redes sociais, o que fez com que a cantora e o músico se pronunciassem.

À época, a artista defendeu Sigmund e afirmou que “não apoia nenhuma ideologia que carregue qualquer forma de ódio”. “Ele é uma das pessoas mais gentis e legais que já conheci”, disse ela.

O músico classificou a situação como “perturbadora” e descreveu que não sabia do significado do gesto. “É claro que não sou nazista. Meus valores são de amor e compreensão, e eu toco música para espalhar esses valores”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais