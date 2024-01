Barbie é esquecida na lista de Melhor Atriz e Ken é indicado a Melhor Ator Coadjuvante no Oscar

Além dele, America Ferreira representa o filme concorrendo como Melhor Atriz Coadjuvante. A trilha sonora do longa também foi reconhecida: What Was I Made For?, de Billie Eilish, e I’m Just Ken, interpretada pelo próprio Ryan Gosling, concorrem a Melhor Canção. Gerwig não disputa a estatueta para melhor direção, mas foi lembrada em Roteiro Adaptado.

Quem pareceu não gostar nada do sucesso de Ken e do filme Barbie - que recebeu oito indicações - foi o diretor Oliver Stone. Para ele, Ryan Gosling deveria almejar filmes mais “sérios”.