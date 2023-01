BBB 23: Amanda Meirelles, que se dizia solteira, tem fotos de casal exposta pela ex-sogra; entenda

O nome de Amanda Meirelles esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, fora do Big Brother Brasil 23. Na tarde desta quinta-feira, 19, passou a circular rumores de que a sister teria mentido sobre seu status de relacionamento.

A médica entrou na competição alegando estar solteira, porém a suposta sogra da sister, Josy Weiber, divulgou fotos de Amanda com seu filho, o ortopedista Felipe Weiber. Isso levantou suspeitas sobre o real status do relacionamento dos dois.

Leia também Ex-BBB Dicesar culpa reality por problema de saúde: ‘Fiquei doente lá dentro’

Após descobrirem que Amanda mentiu para a produção do #BBB23 dizendo que é solteira, sogra da participante posta várias fotos da sister com o filho, incluindo fotos de janeiro de 2023. pic.twitter.com/mZ7q3oL9w3 — PAN (@forumpandlr) January 19, 2023

Após a repercussão do caso, a equipe de Amanda decidiu se pronunciar no perfil da participante nas redes sociais. No Twitter, além de reiterarem que ela está solteira, a equipe compartilhou um vídeo em que ela conta que descobriu que foi traída pelo ex antes de entrar no programa.

“Viemos por meio desta reforçar a informação de que a participante do ‘BBB23′, Amanda Meirelles, está solteira. Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusiva já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento”, disse a nota.

Nota de esclarecimento!

Confira os vídeos na sequência do tweet. pic.twitter.com/NxXTVpIfWC — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) January 19, 2023





Na casa, a médica contou para seus colegas de confinamento: “A gente estava tipo assim: ‘Beleza, estamos juntos, tá bem’. Aí uma vizinha dele começou a mandar mensagem falando que ele ficava com outras meninas. Conversei com ele e ele disse: ‘Lógico que não, não fico, não. Nada a ver’. Aí depois recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, estava ficando com elas, falando de amor, falando mil coisas”.